八大行業解禁！陳時中：縣市政府評估安全即可營業

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，國內COVID-19(新冠肺炎)疫情穩定控制中，為使民生及產業逐步恢復正常運作，指揮中心宣布，目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業；此外，指揮中心也鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，可多前往配合防疫措施之店家消費。

指揮中心指出，凡是符合下列防疫及安全措施的業者，民眾均可以放心前往消費：

1.保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。

2.落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。

3.建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。

4.消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

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指揮中心指揮官陳時中表示，依照國人個人是否做好防護、業者是否做好防疫管理、地方政府管理量能是否充足，若都符合，也不違反指揮中心的防疫規定，就開放地方政府決定是否令停業店家重新開業。

指揮中心進一步表示，符合上述條件之業者，不受室內100人、室外500人的限制，期望大家一同落實「防疫新生活運動」，提升生活品質，促進經濟發展。有關社交距離注意事項、營業場所消毒、人流管制措施等資訊，可參閱疾病管制署全球資訊網「武漢肺炎專區」之「保持社交距離相關指引」頁面(網址：http://at.cdc.tw/JUL59S)。