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工研院發表「台灣首台醫療級呼吸器原型機」　預計10月底試量產10台呼吸器

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▲工研院打造國內首台呼吸器原型機，未來希望號召更多業者加入生產，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。（圖／工研院提供）

▲工研院打造台灣首台呼吸器原型機。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（8）日召開線上防疫科技記者會，首度曝光「台灣首台醫療級呼吸器原型機」，主要就是因應國外呼吸器需求數量較以往提高至5-10倍，因此攜手產業合作在17天內就完成台灣首台呼吸器原型機並順利運轉，並預計10月底試量產10台呼吸器，目標明年6月完成量產100台呼吸器。

▲工研院打造國內首台呼吸器原型機，未來希望號召更多業者加入生產，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。（圖／工研院提供）

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▲工研院攜手產業合作在17天就完成台灣首台呼吸器原型機並順利運轉。（圖／工研院提供）

經濟部技術處處長羅達生表示，自疫情爆發以來，經濟部在防疫部屬上已做好三階段的準備，第一階段是備齊防護裝置，包括口罩、防護衣等，並籌組口罩國家隊、防護衣紡織國家隊，也為醫護人員的健康做好全面防護。

羅達生指出，第二階段則是建立檢測病毒能量，包括中研院、國衛院、國防部預醫所等機構，都齊力研發檢測快篩技術，工研院也在短時間內發表核酸分子檢測系統，以1小時快速揪出初期感染者，防止疫情擴散。

羅達生分享，現在進入防疫整備的第三階段，強化醫療照護的能量，面對新冠肺炎全球確診病例持續攀升，呼吸器數量供不應求，透過建置首台呼吸器原型機，發展台灣高階醫療器材的自製能力，並在這次全球呼吸器的需求中，找到台灣布局高階醫材的契機。

▲工研院打造國內首台呼吸器原型機，未來希望號召更多業者加入生產，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。（圖／工研院提供）

▲工研院打造台灣首台呼吸器原型機，預計10月底試量產10台呼吸器。（圖／工研院提供）

工研院院長劉文雄表示，過去台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，工研院僅花17天就打造出國內首台呼吸器原型機，象徵四大意義，包括超前部署防疫物資、提升台灣產業爭取布局高階醫材市場的機會、建立臺灣呼吸器校正及驗證能力、凸顯臺灣可以協助全球呼吸器需求的能量。

劉文雄指出，3月底美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計後，工研院整合機構、電控、韌體、軟體、資訊系統整合等七大領域，成功找到逾500個以上的關鍵零組件，展現出台灣供應鏈的絕佳彈性與優勢，為台灣產業在國際急重症呼吸器市場擦亮能見度。

▲工研院打造國內首台呼吸器原型機，未來希望號召更多業者加入生產，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。（圖／工研院提供）

▲工研院希望號召更多業者加入生產呼吸器。（圖／工研院提供）
 
工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，從疫情發生至今，工研院除了整合跨領域技術，推出包括病毒篩檢、體溫偵測、居家關懷管理系統等一系列防疫科技，更超前部署全球呼吸器的醫療照護需求，齊力發揮團隊的軟硬整合實力與產業人脈，打造國內首台醫療級呼吸器原型機。

林啟萬指出，工研院掌握三大關鍵，第一個關鍵是軟體，團隊成功解譯美敦力原型機的軟體程式與功能；第二關鍵是系統組件，團隊積極在上中下游產業鏈中，找尋包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等零組件，甚至以3D列印方式自製。

林啟萬進一步指出，第三個關鍵是系統驗證，將呼吸器的關鍵零組件國產化是第一步，並通過軟硬體測試與最後的確效驗證，在無縫接軌下，希望成功從開源解碼(open source)變成實際產品(real product)。

工研院強調，目前打造的原型機預計將在10月底完成10台呼吸器試量產，以進行各項法規符合性驗證，未來也希望號召更多業者加入生產，預計在明年6月完成量產100台呼吸器的目標，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。

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