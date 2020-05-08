無薪假家數創新高來到1047家！　勞動部：微型企業增加最多

▲勞動部公布最新一期無薪假人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（8）日公布最新減班休息統計（俗稱無薪假），本期實施事業單位來到1,047家，實施人數為1萬9000人，較上期公布家數增加125家，人數新增160人，實施家數也是創下有紀錄以來最高的一次，對此，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛分析，這次主要都是小型、微型企業受創最深，對比2008年金融海嘯大多是科技電子業受影響來說，家數難免會多於人數。

根據統計資料顯示，自2008年金融海嘯危機過後，勞動部從2009年開始統計無薪假實施人數，當時2009年4月無薪假家數為903家，是原先的最高紀錄，而這次（2020年5月8日）公布的最新數字中實施家數更突破千家來到1047家，不過就實施人數來看仍就是當年2009年為最多，最高有到23萬人。

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黃維琛表示，會出現家數與人數未成正比的主因為，當年金融海嘯受影響的大多是電子科技業，基本上這個行業都是大公司大企業，因此一家實施減班休息就會有很多員工受影響，但這次新冠肺炎疫情所影響到的大多是批發零售業，而這類的行業大多是小型或微型企業員工數本就不多，因此才會出現家數與人數不成正比的情況。

另外，這次住宿及餐飲業無薪假家數減少10家、人數則減少354人，黃維琛解釋，會出現減少情況主要是因為經濟部推動的企業補貼方案出現成效，由於經濟部補貼可以補助企業員工4成薪資，這對企業來說相對比較好，且這項補貼不得裁員、減薪、實施減班休息，對企業及勞工都是好事。