400次咖啡帶動業績回溫　美食-KY第一季營業利益率超過3%

▲85度C推出新品400次咖啡，帶動業績回溫。（圖／取自85度C 臉書影片）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，加上「400次咖啡」風靡 IG、臉書，帶動85ºC業績回溫，推升母公司美食-KY今年第一季營收達新台幣47億元，營業毛利28億元，營業淨利1.5億元，營業利益率亦超過3%，表現優於預期。

美食-KY主管表示，第一季受到疫情衝擊，美食-KY營收跌幅達雙位數，不過營業費用樽節幅度優於預期，較去年同期節省12%，讓今年第一季不只繳出獲利，營業利益率更維持在3%以上。

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依據財報，美食-KY自結4月份合併營收，達新台幣14億元；以功能性貨幣計算，較去年同期減少20%。在大陸市場，受惠同店銷售表現的改善，當月營收較上月成長3%，年減幅度也持續收窄。

▲美食-KY今年第一季營收達新台幣47億元，營業毛利28億元，營業淨利1.5億元，營業利益率亦超過3%，表現優於預期。圖為85度Ｃ三代店DAY BY DAY。（圖／85度C提供）

另外，四月間85ºC與微信支付合作，推出會員限定的蛋糕優惠，一方面回饋抗疫期間相對穩定的會員消費，二方面也由會員帶動整體業績回溫。

在美國市場，配合各州政府的防疫措施，四月間85ºC主動暫停三成以上門市的營業。其他持續開業的門市，也縮短營業時數，並移除所有的內用座位。因此，當月營收較去年同期大幅減少。

展望後市，法人指出，防疫期間美國各地政府持續宣導民眾減少外出，餐飲業規模銳減，並不意外。儘管還無法預測美國景氣復甦的速度，但加州州長本周也預告，近期將有條件地開放部分商業活動（尚未包含辦公場所、餐廳和購物中心），可見疫情控制露出曙光，對於美國民眾多快能恢復正常生活，抱持審慎樂觀。

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