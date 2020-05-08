各世代媽媽保障理財有撇步　善用投資工具養大荷包

▲針對3個世代的媽媽理財規劃，中信銀行提出不同建議，不僅能照顧好家庭，也能妥善照顧自己。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著社會型態變遷，現代母親角色更加多元化。根據中信銀行調查發現，女性在家庭理財中扮演重要角色，理財配置以醫療規劃、子女教育與財富累積為主，理財工具則為保險、儲蓄或定存與股票，趁母親節前夕，中信銀行提供3個世代的媽媽保障理財建議，照顧家庭也妥善照顧自己。

根據中信銀行「2019年家庭理財暨樂活享退指數大調查」顯示，有72.9%女性同時肩負家庭理財規劃，高於男性67.6%，已婚女性族群所做的理財規劃前三項為醫療規劃（53.7%）、子女教育（35.8%）與財富累積（35%），使用的理財工具前三名為保險（51.7%）、儲蓄或定存（49.7%）、股票（21.8%），其中保險的占比大幅超越男性（42%）。

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中信銀行表示，台灣正步入高齡化社會，平均壽命已達80歲，女性更是高於男性，女性最關心的醫療保障，更是共同關切的核心議題，因此建議媽媽們長期理財規劃應以細膩穩健為主，並針對不同階段規劃合適的醫療保障。

以新手媽媽為例，在家庭形成期，除了定期檢視保單，中信銀行建議規劃保障終身的壽險、意外險，以防遇到身故及失能，造成家人負擔。另外，為補足生病或傷害造成的收入損失，用實支實付及定額醫療險，彌補費用或收入缺口。

針對上有父母、下有子女的三明治媽媽，身為家庭支柱，中信銀行表示，檢視保障缺口，強化一次性給付重大疾病、特定傷病及長期照護險，在疾病風險來臨時，有足夠資金安心治療，減輕家人經濟負擔。

至於屆齡退休的媽媽，中信銀行則認為，可以運用附保證給付機制的投資型保單，打造樂活退休生活。