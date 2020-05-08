南韓暖弟闖警局捐「口罩+應援畫」甜喊：叔叔要加油喔！秒融化鋼鐵警察心

▲小男孩一進門就大喊，「我是來捐東西的。」（圖／翻攝自南韓警察廳臉書）



記者王佩翊／編譯

南韓一名小弟弟日前帶著親手畫的應援畫作還有一包全新口罩，獨自一人到警局，希望能替辛苦的警察叔叔加油打氣，並請警察幫忙將自己帶來的口罩轉交給需要幫助的人，暖心舉動當場融化警察叔叔們的心，就連小男孩離開警局後，警察叔叔還是忍不住看著畫作傻笑，而整個過程也被警局內的監視器拍下。南韓警察局日前上傳了相關片段，隨即吸引75萬人觀看，讓網友直呼，「真的太可愛了！」

警察廳臉書專頁上月上傳了這則可愛又暖心的影片，只見影片一開始，這位身穿黑衣黑褲、戴著口罩的小男孩用力地推開警局大門並對著前來迎接的警察叔叔說，「叔叔！我想要捐東西！」隨後便把自己帶來的一包全新口罩與圖畫紙交給警察。

▲小男孩開心與自己畫的應援畫作拍照。（圖／翻攝自南韓警察廳臉書）



警察接過東西後，驚喜地大讚小男孩是「小英雄」，並當場請小男孩拿著自已的畫作和口罩在警局內拍照。仔細欣賞了小男孩的畫作後，警察才發現小男孩在上面寫上了滿滿加油打氣的字句，感動地回頭稱讚小男孩，「弟弟，你畫得真好！」沒想到小男孩馬上答道，「我特地畫了警車，希望警察叔叔不要感染肺炎，一定要加油喔！」當場融化警局內的所有員警。

▲小男孩親手畫的加油畫。（圖／翻攝自南韓警察廳臉書）



警察隨後便彎下腰來問小男孩想要捐贈口罩和畫作的原因，小男孩驕傲地答道，「因為施比受更有福！我的姐姐去了消防局，而我則是來警局。」語畢，小男孩也再三叮囑警察叔叔，「一定要幫我把口罩轉交給生活有困難的人喔！」警察看到小男孩小小年紀就這麼勇敢又善良，也當場拿出小禮物送給小男孩。

▲完成任務後開心奔出警局的小男孩。（圖／翻攝自南韓警察廳臉書）







▲警察看到畫和口罩不禁露出「爸爸微笑」。（圖／翻攝自南韓警察廳臉書）



只見小男孩步出警局後，開心到都快飛了起來，而送走小男孩的警察則是靜靜地看著小男孩的應援畫作，不斷露出「爸爸微笑」。據警方後來了解，當時小男孩的父母其實就在警局外，但是為了培養他的獨立性，因此特地只在警局外面等著他，沒有陪同進警局，也讓網友大讚，「爸媽好會教小孩。」

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