3個月就虧587億！全日空宣布暫停招募空服員+地勤

▲全日空表示，未來即使重啟招募，也不排除將縮減人數。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

全日本控股8日宣布，將暫停原訂於目前正在舉辦的空服人員與地勤招募活動。據了解，受到新冠肺炎疫情影響，全日空光是在2020年第一季就虧損高達587億日幣（約新台幣164億元）。但全日空也表示，目前受影響的只有空服人員與地勤人員，機師與身心障礙保留名額仍會按照原定計畫進行招募。

根據《朝日新聞》報導，全日空全集團旗下的37間公司原訂於今年招募3200名將於2021年入職的員工，然而此波新冠疫情重創全球航空業，全日空也大受影響，光是在2020年1月至3月就虧損高達587億日幣，只好先暫停招募活動。全日空表示，雖然目前尚未確定何時將重啟招募計畫，但是並非停止一切新人招募，機師與身心障礙保留名額將會繼續維持原定招募計畫。

事實上，全日空2021年度的新人招募活動已經進行到書面審查階段，原本將在今年6月後舉辦後續篩選、審查動作，但卻被迫臨時喊卡。全日空表示，各分公司的人資部門將會於8日起，一一通知已報名審查的學生，今年招募活動暫時取消的消息，日後的招募日程如有改變也會更新在各分公司的官網上，目前全日空已將停止招募的公告公布於官網。

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