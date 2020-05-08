蘋果營運長看好美國疫情後經濟復甦　未來幾周將有更多零售門市重啟

▲蘋果 2020 會計年度第二季財報優於預期。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果 2020 會計年度第二季財報優於預期，由於疫情的不確定性，該公司罕見未發布本季財測，不過預告 iPhone Q3 表現將較 Q2 更糟。不過，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）周四（7日）表示，他對美國經濟能從疫情中反彈的能力「持樂觀態度」。

威廉斯周四接受福克斯商業電視台（Fox Business）採訪時說：「環顧四周，你會看到人們在這個挑戰性的時刻展現出的韌性，當我看到蘋果內部情況時，我更是備受鼓舞。」他指出，儘管在這個充滿挑戰的時期，蘋果上季仍是推出了 3 款新產品，他對經濟的長遠發展感到相當樂觀。

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蘋果 2 月發布預警稱，因疫情衝擊 iPhone 供應鏈及中國大陸境內對蘋果產品的需求，蘋果 Q2 營收恐無法達標。不過蘋果上周發布的 Q2 財報，仍優於華爾街預期。威廉斯表示，蘋果將在最新的 iPhone 機款發布前解決供應鏈的問題，預計新機將於秋季推出。

而針對此前有不少消息指出蘋果將因疫情推遲新機上市時程，威廉斯則拒絕評論。他說：「我們的供應鏈全速運轉，人們持續工作。」他稱自己為蘋果團隊感到驕傲，「我們未來幾周內會重啟零售門市，就像我說的，長遠來看，我們是樂觀的。」

對於日前與 Google 合作推出新冠肺炎接觸追蹤技術一事，威廉斯表示，蘋果在研發該技術時考慮到了普遍美國人的隱私。「它是以一種對隱私友善（privacy-friendly）的方式建構的」，蘋果多年來一直將隱私放在首要考量位置，這些相關的應用程式主要是由公共衛生部門開發的，但從隱私角度來看，API 將限制它們執行某些用戶可能會擔心的事的能力，「這就是我們推出它的原因，人們可以信任它。」