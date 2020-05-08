防疫概念產業正夯　5G、無接觸服務、宅經濟需求高速增長

▲影音串流平台。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各大研究機構調整年初公布的經濟和產業趨勢，勤業眾信表示，疫情造成產業重大影響，手機銷售將會下修，但是5G企業、無接觸服務與數位串流平台需求大增，將帶動產業服務發展。

勤業眾信會計師事務所公布《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢：COVID-19更新版》研究發現，5G企業專往測試家數上修、邊緣AI晶片銷售數字減少、服務型機器人銷量超過工業型，和擴大內容傳遞網路市場等。

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台灣電子業雖然受到中國大陸雖受到中國大陸工廠停工，及部分供應鏈中斷影響，但是第一季的整體表現仍高於預期。

▲斷鏈影響智慧手機上市與銷售。（圖／pixabay、示意圖）

勤業眾信彙整，電子產品新品延後上市、遠端工作興起、無接觸的宅經濟需求增加，和發展大數據與科技防疫，為疫情驅動的四項重大影響。

一，5G企業專往需求超出預期，上修專往測試家數：勤業眾信表示，2020年全球將有超過100家大型企業開始測試專屬的5G部署，而最新的調查指出，2020年第1季實際進行測試的企業，已超越預期且測試費用相對較低，更新後的數字預計上修至超過1000家，顯示企業在5G專網的部署未受到疫情影響，反而加快發展速度。



二，斷鏈影響智慧手機上市及銷售，邊緣AI晶片銷售數字減少：疫情衝擊智慧型手機的製造供應鏈和終端市場需求，預計相關的新品可能延後上市，甚至銷售量減少，全球手機銷售可能減少7%至10%，高端手機影響更為顯著。

由於目前邊緣AI晶片主要安裝於高端智慧型手機中，因此，出貨數量由原先預測超過7.5億個下修約10%。

三，無接觸服務趨勢增加，服務型機器人需求成長四成：勤業眾信指出，2020年服務型機器人的銷售數量將首次超過工業型機器人，相較2019年增加30%，而工業機器人僅成長10%。

隨著無接觸趨勢興起，服務型機器人的銷售成長率上修增加近四成，而工業型機器人的銷售成長率則下降10%。售出的服務型機器人超過半數將用於倉庫、物流和醫療垂直系統中，而60%的工業型機器人則用於汽車和電子相關行業。

四，影片、遊戲等線上串流需求上升，全球CDN會加速成長：疫情使得宅經濟升溫，影片與遊戲線上串流需求將增加二成到七成，勤業眾信近期預測，全球CDN（網絡內容遞送服務）市場每年將以每年30%到40%的速度成長，預計可能達到155億美元，超過原預期的140億美元，帶動相關市場、遊戲與APP營收上升。