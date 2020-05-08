戴呼吸器長達4周一度瀕死！　70歲翁62天奇蹟戰勝病毒穿超人T恤出院

記者李振慧／綜合報導

美國西雅圖一名70歲男子3月罹患新冠肺炎住院，高齡的他與病毒奮戰長達62天，期間病情一度嚴重，連續4周依靠呼吸設備才能存活，如今他身穿超人T恤在本月康復出院，振奮人心的消息讓他獲得「奇蹟之子」的稱號，也成為該院住院時間最長的病人。

《西雅圖時報》報導，70歲男子弗洛爾(Michael Flor)因為染疫於3月4日住進自己出生的Swedish Medical Center醫院，展開了長達2個多月的治療。醫生利普克(Anne Lipke)表示，弗洛爾住院幾天肺部功能便急速惡化，得依靠醫療設備才能呼吸，檢查發現肺部充滿液體、心臟十分虛弱，腎臟功能衰竭，「當時他病得很重，幾乎身上每個器官都要失去功能了」，她只好交代家屬，可能要做好與弗洛爾道別的心理準備。

疫情期間由於家屬不能探病，護士把電話放在弗洛爾的耳邊，讓家屬隔空與他做最後道別，場面令人心碎，沒想到瀕死的他最後奇蹟戰勝病毒，本月5日在50多名醫護人員的鼓掌歡送下開心出院。

大病不死的弗洛爾身上穿著超人T恤，終於照到久違的陽光，他表示，雖然治療期間所經歷的艱苦情況大多沒有記憶，不過他覺得這樣可能更好，「對我來說，現在所有事情都是新消息，像我就錯過了疫情世界大流行的過程，至少5至6周都是一片空白」。

妻子羅薩里奧(Elisa Del Rosario)則坦言，丈夫生病的這段期間是她人生遇過最辛苦的事，甚至感覺比自己罹患乳癌時還要辛苦1,000倍，如今她特別感謝所有醫護人員辛苦的陪伴。弗洛爾也感性表示，他永遠都不會忘掉醫護人員的恩情，並且提醒大眾，千萬不可小看新冠病毒。

▼男子奇蹟康復，特別感謝醫療人員的幫助。（圖／資料照，與本新聞無關／達志影像）