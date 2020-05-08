台參加WHA困難度高！美學者：北京控制世衛領導層　譚德塞傾向「安撫中國」

▲台灣防疫模式。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生大會（WHA）即將於18日登場，儘管許多國家或官員表態力挺台灣以觀察員身分參加，但最終我國能否出席仍是未知數。對此，胡佛研究所台裔美籍學者陳仁宜坦言，現任世界衛生組織秘書長譚德塞立場偏向「安撫中國」，即便美國、法國、澳洲等國家力挺台灣參加世衛，但面對當前世衛領導層，困難度仍高。

美國之音報導，史丹佛大學7日一場關於台灣與新冠肺炎（COVID-19）的網路研討會。會中，身為流行病學專家、前衛生署長的副總統陳建仁分享台灣成功防疫經驗，強調「透明」是台灣模式之中最重要的元素，對抗全球疫情的唯一途徑正是國際合作。

▲副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

只不過，談及台灣能否順利參加WHA，胡佛研究所研究員暨國內政策研究主任陳仁宜博士（Lanhee Chen）指出，中國對譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和世界衛生組織的控制力極大，「難以相信世界衛生組織現今的領導層，會願意違背或挑戰在此情況下的自然想法」，儘管已有多國表態力挺台灣參加WHA，困難度仍高，「但這是一件正確的事，對美國來說，也是正確的一件事，而且川普政府也一直倡議此事，這是好事。」

史丹佛大學教授戴雅門（Larry Diamond）則說，自由是在政府應對公衛危機時，取得人民信任的重要基石，部分威權政權把限縮自由、透明化、法治列為抗議必要作法，但台灣以及澳洲、南韓、紐西蘭、德國等自由民主體制國家都證明這並非如此，民主體制也能夠有效抗疫，「但在這些國家當中，沒有一個能比中華民國--台灣做得更有成效。」

▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

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