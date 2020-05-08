　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍川普熱線40分！承諾合作研發新冠治療藥物與疫苗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美日初步達成貿易協議，川普與安倍簽署共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三與美國總統川普熱線長達40分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三與美國總統川普8日上午熱線，共同商討新冠肺炎防疫對策，雙方也取得共識，未來將聯手開發治療新冠肺炎的新藥與疫苗。兩人同時也針對了北韓局勢、經濟衝擊以及東京奧運等議題進行討論。此外，日本已在7日特例批准由美國生物製藥商吉立亞醫藥公司研發製造的瑞德西韋（Remdesivir）用於治療新冠肺炎。

根據《日本放送協會》報導，此次的熱線是由日方提出，兩人從上午10時左右起進行時長約40分鐘的通話，而這也是兩人自3月25日以來，首次進行通話。雙方分別在熱線中說明了日本與美國目前的國內疫情與相關防疫措施，另外安倍與川普也達成協議，未來將攜手研發治療新冠肺炎的藥物與疫苗。

日本7日以「特例同意」的形式，批准瑞德西韋（Remdesivir）用於治療新冠肺炎，安倍晉三也在8日的熱線中請求川普增加該藥產量，同時交換相關意見。

此外，安倍晉三與川普也針對疫情造成的經濟衝擊進行商討，承諾未來兩國將加強合作，重振經濟。

另一方面，兩人也談論到北韓局勢，針對北韓綁架日人事件、核武問題、彈道導彈進行商討，並達成共識將合力解決相關問題。安倍和川普表示，將一致促進延期至2021年的東京奧運成功舉行。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
「Uniqlo活春宮」女主5年後又有新片！25歲無P近照曝…
快訊／阿嬌回應了！　承認分居「雙方不能有怨言」協議內容曝光
完成率100%！高雄市選委會：罷韓1823投開票所全部設置完
阿嬌和「醫界王陽明」傳離婚！夫妻合照停在8個月…PO文早洩玄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞德西韋生產成本298元　專家估算：吉利德可「喊價13萬」！

年輕長髮女「被逼當性奴」逃出　街頭遊蕩警方追下落

67歲泰王摟「20名性戰士」自主隔離！軍事化編號…大開「角色扮演」極樂趴

美國陷肉荒！近20%溫蒂漢堡店家「沒賣漢堡」　顧客哀嚎：牛肉在哪裡？

馬達加斯加「神秘藥草茶」竟可治新冠肺炎　WHO急了：千萬別喝！

他的小胎記竟長成「巨大腫瘤」　臉遭扯成融化冰淇淋…耳朵都埋進肉堆中！

行人過馬路駕駛還踩油門加速 5歲女兒快被撞上...勇爸衝上去肉身擋車！

文在寅支持度衝破71%！　創南韓歷任民選總統同期紀錄

安倍川普熱線40分！承諾合作研發新冠治療藥物與疫苗

67歲泰王有20名妃嬪　軍事化編號　方便「角色扮演」！

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

瑞德西韋生產成本298元　專家估算：吉利德可「喊價13萬」！

年輕長髮女「被逼當性奴」逃出　街頭遊蕩警方追下落

67歲泰王摟「20名性戰士」自主隔離！軍事化編號…大開「角色扮演」極樂趴

美國陷肉荒！近20%溫蒂漢堡店家「沒賣漢堡」　顧客哀嚎：牛肉在哪裡？

馬達加斯加「神秘藥草茶」竟可治新冠肺炎　WHO急了：千萬別喝！

他的小胎記竟長成「巨大腫瘤」　臉遭扯成融化冰淇淋…耳朵都埋進肉堆中！

行人過馬路駕駛還踩油門加速 5歲女兒快被撞上...勇爸衝上去肉身擋車！

文在寅支持度衝破71%！　創南韓歷任民選總統同期紀錄

安倍川普熱線40分！承諾合作研發新冠治療藥物與疫苗

67歲泰王有20名妃嬪　軍事化編號　方便「角色扮演」！

「戴口罩運動」又出事！再一位國中生猝死…半個月已有3人

陸公安部副部長孫力軍落馬　今被國務院免去職務

阿嬌來台Long Stay認識「醫界王陽明」　賴弘國下跪求婚：盡全力給妳幸福

瑞德西韋生產成本298元　專家估算：吉利德可「喊價13萬」！

台南漁光島等9處新設T-Bike站　5月8日起開放試營運

肌肉硬漢重機！精選5款「2020街頭霸王」

母親節送暖不忘防疫　新北警長陳檡文贈女性同仁康乃馨皂花

年輕長髮女「被逼當性奴」逃出　街頭遊蕩警方追下落

好友圈貼「口罩工廠照」...假裝是老闆　台商匯200萬竟收空紙箱

陳沂批國軍廢物挨罵狗畜怒告…判賠6千嫌太少提上訴　陳為民嗆：喊芭樂拳

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

戴口罩不穿褲　俄辣妹光屁股騎車

即／川普貼身武官　感染新冠病毒

紐西蘭外長挺台　要中國大使聽話

科學家驚見「病患精液含新冠病毒」

大學生父親死於新冠　要求延後交作業遭拒

LG工廠毒氣外洩　增至13死5000傷

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

紐西蘭副總理提議「台韓星紐澳隔離圈」

更多熱門

相關新聞

第一波！新北紓困申請9301件火速送往衛福部

第一波！新北紓困申請9301件火速送往衛福部

新北市政府社會局8日中午將29區公所完成受理的申請案共9,301件，已由專人快馬加鞭送至衛福部。市長侯友宜到場鼓勵職員辛勞，笑著對大家說，「加班費記得要核實！」

香港酒吧今重開　需間隔1.5公尺

香港酒吧今重開　需間隔1.5公尺

口罩外交再發威！沈榮津與加拿大國貿部長熱線對話

口罩外交再發威！沈榮津與加拿大國貿部長熱線對話

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

五八事件21周年　陸網：勿忘國恥

加州涵蓋各職業運動　防疫考驗大

加州涵蓋各職業運動　防疫考驗大

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面