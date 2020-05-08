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亡蛋！科學家驚見「病患精液含新冠病毒」　靠性行為傳播機率增…勸套套緊戴

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▲▼精子,卵子,潤滑液,懷孕。（圖／翻攝自pixabay）

▲專家發現精液中含有新冠病毒。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒威力強大，其傳染途徑目前僅知接觸、飛沫等方式傳染，7日的《美國醫學會雜誌》中再度提出一種可能傳染途徑。中國河南商丘醫院研究員發現，新冠病毒竟能存在於男性病患的精液中，但目前因為樣本數量稀少，未能得到完整證實，但專家也建議：「盡量使用保險套或是節制性行為」。

根據英國《太陽報》報導，中國河南省商丘市醫院研究員，日前針對38名男病患進行研究，結果顯示其中有6名病患（包括2名康復者）的精液中含有新冠病毒。過去伊波拉病毒、茲卡病毒都被證實可以通過精液傳染，如今新冠病毒出現在病患精液中，不排除也有這樣的可能，目前研究人員正在分析，新冠病毒究竟可以在精子中存活多長時間。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒變異性強，傳染途徑多變。（圖／路透社）

商丘市人民醫院的張醫師在《美國醫學會雜誌》中表示，恢復中的新冠肺炎患者，其精液存有新冠病毒，不能排除有感染他人的可能性；而這也讓傳染途徑多了一種「性傳播」的可能。

過去專家發現新冠肺炎可以透過接觸、飛沫傳染，並且在糞便、尿液、唾液中都曾採集到病毒過，倘若有可能透過性行為傳染新冠肺炎，專家也建議，可以多使用保險套或是減少性行為的發生。

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