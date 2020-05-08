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靠28萬口罩「拉住斷交危機」！與巴拉圭63年情　幫經濟起飛又抗疫…親中官全忘了

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巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝說：「台灣人民與我們團結在一起，我們的兄弟中華民國（台灣）向我們捐贈了28萬片口罩，這些物資此刻對我們是莫大的幫忙，我們和台灣雖如此遙遠，卻又無比親近，謝謝！」（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

▲台巴關係可能生變？靠口罩先暫緩斷交可能。（圖／翻攝自Julio Mazzoleni推特）

記者陳亭伃／整理報導

2019年9月台灣陸續失去索羅門群島、吉里巴斯等邦交國，巴拉圭是唯一台灣在拉丁美洲的邦交國，然而日前卻遭到美國期刊《美洲季刊》（Americas Quarterly）指出，巴拉圭參議院4月中一度想要改變外交策略親中，最後卻在台灣捐贈口罩後多了9票的反對票，否決提案。而回顧過去台灣對於巴拉圭的協助，28萬枚口罩也不過只是冰山一角。

台灣與巴拉圭自1957年建交，至今已經63年，有別於台灣其他已斷交、並向中國靠攏的前邦交國，巴拉圭多次在公開場合中提及台灣，更承認台灣為國家，對於雙邊技術交流合作都相當積極。自1990年開始巴拉圭在台灣的幫助下，經濟出現明顯起色，直到2004年台巴雙方貿易額達到40億美元。

當時在台灣一連痛失兩個邦交國時，巴拉圭外交部長帕拉修斯（Antonio Rivas Palacios）曾表示，「改變台灣邦交不在巴拉圭的外交政策中」，且當時並沒有收到巴拉圭政府將轉與中國建交的要求。然而部分親中的巴拉圭官員表示，巴拉圭有超過50％進口商品來自中國，勢必需要跟中國保持友好關係。

《美洲季刊》中提到，在疫情爆發初期，約4月中旬，巴拉圭參議院曾投票想要改變外交策略親中，但隨著巴拉圭境內疫情升溫，台灣「無私」的捐出28萬片口罩，讓巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）深受感動，更在推特中寫下，「台灣人民與我們團結在一起，我們的兄弟中華民國（台灣）向我們捐贈了28萬片口罩，這些物資此刻對我們是莫大的幫忙，我們和台灣雖如此遙遠，卻又無比親近，謝謝！」

事後台灣再追贈200部呼吸器，台灣外交部發言人歐江安也表示，「台灣協助友邦推動各項合作計畫都是真心誠意、量力而為。」這也讓後來巴拉圭參議院出現9票反對票，否決差一步的親中政策。看來口罩除了救人命，似乎也拯救了台灣的邦交危機。

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