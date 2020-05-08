佳世達通過配發現金股利0.75元　首季EPS 0.12元

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）董事會通過今年首季財報，由於聯合艦隊投資發揮效益，合併營收和營業毛利大致維持去年同期水準，微幅衰退1-2%，但受到新冠肺炎帶來的營運挑戰，影響營業淨利表現，再加上權益法認列業外虧損影響整體獲利，首季每股稅後純益（EPS）0.12元，並通過2019年盈餘分派案，將配發現金股利0.75元。

佳世達首季合併營收392億元，較去年同期的399億元微幅減少2%；營業毛利52.64億元，較去年同期的53.18億元減少1%；毛利率13.4%，則比去年同期增加0.1個百分點；營業淨利10.37億元，較去年同期的14.42億元減少約28%；稅後盈餘3.92億元，歸屬於母公司業主淨利2.33億元，每股稅後純益0.12元。

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佳世達董事長陳其宏表示，佳世達近年致力於企業轉型，推動朝向解決方案和醫療事業價值轉型，第一季解決方案相關的事業營收更進一步推升至16%，較去年同期的6%大幅增長，而疫情對全球民生、經濟造成嚴重衝擊，也帶來雲端化與自動化的典範轉移，佳世達將積極關注應對，並期許能為社會貢獻力量。

佳世達表示，未來將以優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件為四大營運方針，推動企業轉型，而醫療事業與解決方案在今年首季營收比重突破二成，達到22%，未來仍將朝高附加價值事業過半的方向努力。