美官員狂讚台灣民主「提五四運動、李文亮舉例」　上微博5分鐘…直接變404

▲博明演說遭到微博刪除。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

民主議題在國際上常為「敏感」話題,尤其牽扯上中國與台灣,更是會爆發激烈口水爭議。日前美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)發表一場演說,讚揚台灣民主言論自由,就是中國這領域的反證,甚至以新冠肺炎吹哨者李文亮作為例子,未料這篇演說在上傳到微博上5分鐘後「就被消失」,讓他直呼不可思議。

綜合外媒報導,博明在美國當地時間4日發表「民主」相關演說,提到「五四運動」、新冠肺炎吹哨者李文亮,這些敏感議題更以「台灣的言論自由就如中國的反證一般」,此外也說道中國可能尚未準備好迎接自由,這讓中國外交部發言人華春瑩怒批「博明根本不了解中國,更不懂所謂的五四,這一切都是來自於對中國的偏見。」

美國國務院東亞事務局日前也在推特上發文,提到《華盛頓郵報》刊登了中國大使崔天凱的文章,但博明的演說在微博卻在上傳5分鐘後就消失,「中國可以刊登上華盛頓郵報,這就是新聞自由的樣子,但博明的卻在微博上5分鐘就消失,這就是審查制度的樣子」。

據悉,崔天凱5日投書華盛頓郵報,以「忽略事實怪罪中國,可能使狀況更糟」一文,提到外界罔顧事實,認定中國就是罪魁禍首,但1月以來中國抗疫有功,卻被這樣的誤解失焦,全球防疫更因此受到影響。

Last night @washingtonpost carried Chinese Amb Cui’s Op-Ed because that’s what freedom of the press looks like. Also last night, Matt Pottinger’s speech on Weibo disappeared within 5 minutes because that’s what censorship looks like. pic.twitter.com/PP2qdMdj53