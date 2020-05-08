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美官員狂讚台灣民主「提五四運動、李文亮舉例」　上微博5分鐘…直接變404

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▲▼白宮國安會資深官員博明（Matt Pottinger），可能任職副國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

▲博明演說遭到微博刪除。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

民主議題在國際上常為「敏感」話題，尤其牽扯上中國與台灣，更是會爆發激烈口水爭議。日前美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）發表一場演說，讚揚台灣民主言論自由，就是中國這領域的反證，甚至以新冠肺炎吹哨者李文亮作為例子，未料這篇演說在上傳到微博上5分鐘後「就被消失」，讓他直呼不可思議。

綜合外媒報導，博明在美國當地時間4日發表「民主」相關演說，提到「五四運動」、新冠肺炎吹哨者李文亮，這些敏感議題更以「台灣的言論自由就如中國的反證一般」，此外也說道中國可能尚未準備好迎接自由，這讓中國外交部發言人華春瑩怒批「博明根本不了解中國，更不懂所謂的五四，這一切都是來自於對中國的偏見。」

美國國務院東亞事務局日前也在推特上發文，提到《華盛頓郵報》刊登了中國大使崔天凱的文章，但博明的演說在微博卻在上傳5分鐘後就消失，「中國可以刊登上華盛頓郵報，這就是新聞自由的樣子，但博明的卻在微博上5分鐘就消失，這就是審查制度的樣子」。

據悉，崔天凱5日投書華盛頓郵報，以「忽略事實怪罪中國，可能使狀況更糟」一文，提到外界罔顧事實，認定中國就是罪魁禍首，但1月以來中國抗疫有功，卻被這樣的誤解失焦，全球防疫更因此受到影響。

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