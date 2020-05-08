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現身的是替身？模仿金正恩演員：全北韓找不到第二個這麼胖的人

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▲▼ 北韓領導人金正恩視察即將開幕的百貨公司。（圖／路透社）

▲模仿金正恩的演員表示，自己費了好大一番功夫吃胖，卻還是比金正恩瘦20多公斤。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩從4月起連續神隱20日，病危說滿天飛，直到5月初才現身化肥工廠的竣工儀式，粉碎死亡傳聞，不過近日仍有部分人士懷疑，站在鏡頭前的不是金正恩本人，而是替身。對此，一位著名的模仿藝人表示，北韓絕對不可能找替身來假冒金正恩，「因為全北韓找不到第二個像他這麼胖的人。」

根據《紐約郵報》報導，一名來自香港的金正恩模仿藝人霍華德（化名）表示，北韓人民長期營養不良，在這樣一個糧食不足的國家，是不可能找到一個體型與金正恩相似的人來成為他的替身。他說，「他不只胖，而是非常胖，在北韓要怎麼找到這樣的胖子？」

這名40多歲的模仿藝人提到，他為了扮演金正恩，吃了很多「高級牛排」且堅持不運動，希望能藉此保持如金正恩一般的肥胖身材，但他的體重仍然比金正恩還輕了50磅（約22.68公斤）。他認為，「北韓為了掩蓋金正恩的死特地找來一個肥胖的替身」這樣的說法十分不切實際，「因為北韓根本找不到第二個可以吃這麼胖的人」。

▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓很難找到一個跟金正恩一樣胖的人來扮演替身。（圖／路透）

霍華德外型神似金正恩，更曾因扮演金正恩而爆紅，但這卻也讓他面臨「死亡威脅」，所以他永遠不會考慮替金正恩做替身。霍華德說，2018年平昌奧運時，北韓曾派參訪團前往，當時他在北韓啦啦隊表演時跑到一旁進行了一場「即興模仿」，沒想到卻被一旁的北韓官員毆打。他說，「他們把我推來推去，攻擊我。」

霍華德說，2018年6月，金正恩和川普在新加坡進行川金會時，他在兩國人馬抵達的前幾天率先到了新加坡，但卻受到一連串的騷擾、拘留以及審問。他表示，即使現在北韓要聘請他把身體吃成兩倍大（擔任金正恩的替身），他也不願意。

對於金正恩的病危說，他則表示，「第一次聽到他生病的消息時，我心想，我的事業完蛋了」，「不過我想他會沒事的，畢竟他的醫療資源比大多數的美國人都好。」

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