美CDC祭17頁指導方針…遭白宮防疫小組退回！加州8日起鬆綁禁足令

▲白宮冠狀病毒工作小組退回美國疾病管制與預防中心（CDC）提出的重啟經濟防疫指導方針。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普積極推動重啟經濟，但白宮防疫小組卻退回美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的17頁相關指導方針。據了解，這一份文件與華府4月提出的政策相比更加詳細，但被認為規定太過僵化，沒有達到「分階段」的目標而遭退回，要求修改。此外，全美首個實施禁足令的加州預計明（8）日起開始鬆綁限制。

CNN報導，一名資深CDC官員證實，白宮6日晚間就已經清楚表明，不會採用CDC提出的重啟經濟指導方針。他提到，此份17頁的報告是在白宮要求之下擬定出來，「我們已經習慣，白宮提出要求，混亂隨之而來。」

據了解，與華府4月提出的相關政策相比，CDC的指導方針在兒童照護計畫、學校與日間照護中心、信仰社區、雇用弱勢勞工的雇主、餐廳與酒吧、大眾交通方面提出更加詳細的建議，且經過內部激烈討論以後才產出。

相關官員透露，CDC的指導方針被認為太過僵化，難以全國適用，「在田納西州鄉間與紐約都會區的指導方針不應該相同」，也未能符合華府「階段性」的目標。白宮防疫小組因此退回，要求修改，但目前尚未收到回應，不確定CDC是否想要擱置此案。

▲美國加州預計8日起開始鬆綁防疫禁令。圖為洛杉磯的情況。（圖／路透）



川普積極推動重啟經濟，並交由各州政府根據州內疫情數據與應對措施來進行。其中，加州是全國第一個實施禁足令的地方，預計明（8）日起鬆綁部分限制，一些零售商店營運範圍稍微擴大，工廠勞工可在保持距離的狀況之下復工，但雇主應準備好衛生清潔設備，要求勞工使用個人防護設備，民眾也應保持社交距離。

加州健康與人類服務局秘書長加利（Mark Ghaly）說，「這並不代表回歸正常。我們知道病毒仍存在加州，你們的努力已經協助我們遏制很多，但它仍在蔓延。」

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