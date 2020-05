非裔男「社區慢跑」慘被3槍射殺！退休警帶兒「追人開槍」辯：以為是賊

▲美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里(Ahmaud Arbery)今年2月慢跑時無故遭到槍殺身亡,案發畫面本周被釋出,在社群媒體上流傳。(圖/翻攝Twitter@AquilaThomas09)

記者吳美依/綜合外電報導

美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里(Ahmaud Arbery)今年2月在布倫瑞克(Brunswick)的住宅區慢跑,無故遭到槍殺身亡,兇手7日終於落網。嫌犯是一對白人父子檔,爸爸甚至是退休員警,2人供稱,以為死者是闖空門的竊賊,才會追上去開槍。

綜合《美聯社》、《衛爆》報導,亞伯里2月23日趁著周日下午來到布倫瑞克的住宅區慢跑,未料慘遭殺害,引發全美輿論憤怒。時隔74天,喬治亞州調查局(GIB)在展開獨立調查的隔日宣布逮捕嫌犯。兇手是64歲的退休員警格雷戈里(Gregory McMichael)與34歲兒子崔維斯(Travis McMichael),2人都因被指控謀殺罪、嚴重傷害罪入獄。

▲64歲退休員警格雷戈里(左)與34歲兒子崔維斯(右)射殺無辜非裔男子亞伯里(Ahmaud Arbery)。(圖/達志影像/美聯社)

根據喬治亞州調查局,格雷戈里供稱,他以為亞伯里是先前闖空門的竊賊,才會與兒子帶著槍械開車追趕。新聞稿指出,父子2人「持有2把槍械與亞伯里對峙,在過程中,崔維斯開槍並殺死亞伯里」,此外目前沒有透露其他細節。

So if this video hadn’t emerged of Travis McMichael killing Ahmad Arbery the D.A would have never brought this to the grand jury? So a black man can now add jogging to the “Things you can’t do while black” list. #AhmadArbery #JusticeForAhmaudArbery pic.twitter.com/VzyA4Y8yTz