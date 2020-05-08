九二汽油下周站上18元大關　加滿油箱多花95元「加油要快！」

▲國際原油價格走揚，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.9及2.1元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，推升國際原油價格走揚，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲2及2.1元；影響所及，用車人如果加滿愛車油箱，得多花至少95元，提醒民眾把握周末時間加油，替自己省點荷包。

油價專家表示，依據浮動油價調整機制作業原則，調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.3元。



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▲國際原油價格走揚，專家預估下周國內汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.9及2.1元。（圖／記者湯興漢攝）

油價專家表示，全球新冠肺炎疫情趨緩，各國擬鬆綁封城措施，國際原油價格持續走揚；累算至5月7日之7D3B週均價為24.84美元，較上週17.72上漲7.12美元。新台幣兌美元匯率29.910較上週29.954升值0.044。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲2及2.1元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。