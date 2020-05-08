美股道瓊漲372點　台指期開盤上揚60點

▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（8）日開盤上漲 60 點，來到 10,893 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

隨著美國各州重啟經濟、失業申請步伐連續五週放緩、PayPal 等樂觀財測，加上美中最快下週通話等利多消息激勵，華爾街樂觀情緒濃厚，四大指數集體收漲。回頭看台指期今（8）日開盤上漲 60 點，來到 10,893 點。

美股道瓊指數上漲 211.25 點，或 0.89%，收 23,875.89 點。標普 500 指數上漲 32.77 點，或 1.15%，收 2,881.19 點。那斯達克指數上漲 125.27 點，或 1.41%，收 8,979.66 點。費城半導體指數上漲 17.18 點，或 1.01%，收 1,724.93 點。

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自3月下旬以來，在大規模貨幣和財政刺激的推動下，美股已從新冠疫情引發的拋售中大幅反彈。投資人現在正在關注部分州放鬆抗疫限制措施以刺激經濟的努力。

Charles Schwab 交易與衍生品部副總裁 Randy Frederick 表示，投資人會問未來 6 個月的情況可能比現在更好嗎? 大多數人會說是的，而市場是向前看的。現在市場認為未來看起來會更好。

截至今早8：47，台指期上漲 75 點，來到 10,908 點。

