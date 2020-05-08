美期刊：巴拉圭參院表決「與台斷交」轉向北京　差9票過關

▲巴拉圭衛生部長馬索雷尼在推特發文感謝台灣援助。（圖／翻攝自Julio Mazzoleni推特）



記者張方瑀／編譯

身為台灣在南美洲唯一邦交國的巴拉圭，目前新冠肺炎確診數超過460人，該國部分議員認為，應該改變外交策略，轉向承認北京政府，藉此換取防疫物資和金援。儘管在台灣大幅捐贈防疫物資之下，支持北京的提議並未在國會過關，但台灣在南美洲的外交關係，仍舊面臨重大考驗。

美國期刊《美洲季刊》（Americas Quarterly）7日指出，巴拉圭參議院在4月17日針對改變外交策略，轉向支持中國進行投票；該法案支持者認為，北京當局在防疫的醫療設備和技術上，給予更好的協助。不過，就在台灣先後捐贈百萬枚口罩之後，最終巴拉圭參願以25票反對、16票支持，否決該提案。

▲台灣在巴拉圭當地採購口罩，援贈予巴拉圭醫療人員。（圖／翻攝自巴拉圭外交部推特）



作為南美洲唯一、全球15國之一承認台灣主權的巴拉圭，該國必須付出無法與中國進行貿易的代價，國內的牛肉和大豆僅能透過間接貿易輸往中國，而自2000年代以來，巴拉圭也都無法獲得中國的投資與信貸，據了解，這些金額可能達該國國內生產毛額（GDP）的1％，以上都讓巴國內部支持台灣的壓力逐步增加。

儘管台灣增加不同形式的援助，大量進口該國的牛肉與大豆，但仍比不上中國龐大的經濟體系。巴拉圭農民擔心，會被排除在中國市場以外，而該國的精英份子也會因為外交策略而產生分裂。

《美洲季刊》指出，中國與各國「不尋常」的友誼關係，再再證明了台灣為何正在失去全球各地的盟友，經濟與建設等刺激措施，也打破了各國的親台聯盟。考慮到中國的影響程度，《美洲季刊》認為，各國親台派必須找出，把「中國的錢留在談判桌上」的理由。

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