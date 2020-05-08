美議員提法案　要將中國使館地址改為李文亮廣場

▲中國醫師李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國參眾議員今天聯合在兩院提出法案，要將中國駐美大使館外的路名改成「李文亮廣場」，以紀念染疫身故的「吹哨者」中國醫師李文亮。議員表示，改路名能確保李文亮永遠不被遺忘。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）及薩斯（Ben Sasse）今天提出法案，要將中國駐華盛頓大使館外的區域更名成「李文亮廣場」（Li Wenliang Plaza），並將中使館地址改為「李文亮廣場1號」。

共和黨籍眾議員錢尼（Liz Cheney）也在眾議院提出相同法案。

盧比歐發布新聞稿表示，中國共產黨因為李文亮告知外界有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一事，強制將他封口，但北京極權言論審查制度也無法抹滅國際社會現在已知情的事。

盧比歐指出，更改中國使館外的路名，不只能確保李文亮永遠不會被遺忘，也能提醒中國政府及中國共產黨，「美國會與受壓迫者站在一起，而非壓迫他們的人」。

錢尼也在新聞稿中表示，李文亮冒著生命危險警告世人關於疫情的危險，卻遭中國政府噤聲。錢尼說，他很榮幸能夠提出法案，將中使館外的道路以李文亮命名。

錢尼指出：「希望這（新路名）能時常提醒世界與中國政府，真相與自由終將獲勝，我們不會忘記李醫師的英勇行為，並會就中共謊言帶來的毀滅性衝擊，向其究責」。

2016年時，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）及眾議員梅多斯（Mark Meadows）也在兩院提出類似法案，要將中國駐華盛頓大使館外區域更名成「劉曉波廣場」，以紀念已故諾貝爾和平獎得主劉曉波。

當時參院版法案在提出1個月內，就迅速獲得通過，但眾院版法案卻遲遲未被排上委員會議程。兩位議員2017年捲土重來，但兩院法案都未被排上委員會議程，最後無疾而終。