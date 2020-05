正妹女大生父親死於新冠肺炎　要求「延後交作業」教授無情回應網炸鍋

▲美國馬里蘭大學一景。(圖/翻攝自Facebook/University of Maryland)



記者林彥臣/綜合報導

在美國的網路上一則病毒式轉發的貼文,引發網友的眾怒被瘋傳討論,因為一位馬里蘭大學的行銷系大三學生賽姬(Saige Kratenstein)因為父親死於新冠肺炎(COVID-19)相關的併發症,要求金融學教授能夠讓她延後幾天交作業,但得到的卻是「試著準時交作業」(try to get it done on time)的無情回應。

根據NBC報導,賽姬在推特上公布了一封無情的信件內容,把她的遭遇反映給教授之後,教授卻回應,試著準時交作業,這樣會比較好「我希望對所有學生一視同仁,因為有許多人也面臨艱難處境,專心寫作業可以讓妳分心不會想太多。」

▲賽姬的父親因為新冠肺炎過世。(圖/翻攝自saigedara twitter)



賽姬的推文收到了數百則的回應,許多人認為教授的回應令人恐懼,並且對她的遭遇表示同情。網友回應表示,「絕對令人感到噁心和不尊重....這是她唯一可以為你做的事情」、「這絕對令人噁心,我對你失去摯愛感到遺憾」、「告訴我們這位教授的名字,以便我們正確轟炸她」、「這絕對是邪惡的,向學務長、校長報告」、「她是誰,讓我打電話跟她聊聊做人處事的基本道理」。

這則病毒式的推文也引起了馬里蘭大學管理階層的注意。賽姬說,金融學是行銷系的必修課,目前正與系上進行相關學術研究的合作計畫,學校的管理階階層已經介入幫她處理這件事,非常感謝他們提供的幫助。

NBC指出,校方的發言人證實,學校除了協助溝通作業延期之外,也協助安排住宿以及提供學生心理和情感健康支持的服務。至於該名教授對於相關新聞則沒有做出回應。

賽姬的父親於4月13日去世,享年63歲,自從她的父親於3月29日住院以來,她一直沒能見到父親。

►清境佛羅倫斯山莊住宿券破盤2.7折 公主們快衝!

@UofMaryland I simply asked my prof for a few days extension on a project because MY DAD died as a result of covid19 and THIS is the response I get. DO. BETTER.