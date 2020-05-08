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正妹女大生父親死於新冠肺炎　要求「延後交作業」教授無情回應網炸鍋

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▲▼美國馬里蘭大學一景，University of Maryland。（圖／翻攝自Facebook／University of Maryland）

▲美國馬里蘭大學一景。（圖／翻攝自Facebook／University of Maryland）

記者林彥臣／綜合報導

在美國的網路上一則病毒式轉發的貼文，引發網友的眾怒被瘋傳討論，因為一位馬里蘭大學的行銷系大三學生賽姬（Saige Kratenstein）因為父親死於新冠肺炎（COVID-19）相關的併發症，要求金融學教授能夠讓她延後幾天交作業，但得到的卻是「試著準時交作業」（try to get it done on time）的無情回應。

根據NBC報導，賽姬在推特上公布了一封無情的信件內容，把她的遭遇反映給教授之後，教授卻回應，試著準時交作業，這樣會比較好「我希望對所有學生一視同仁，因為有許多人也面臨艱難處境，專心寫作業可以讓妳分心不會想太多。」

▲▼賽姬的父親因為新冠肺炎過世。（圖／翻攝自saigedara twitter）

▲賽姬的父親因為新冠肺炎過世。（圖／翻攝自saigedara twitter）

賽姬的推文收到了數百則的回應，許多人認為教授的回應令人恐懼，並且對她的遭遇表示同情。網友回應表示，「絕對令人感到噁心和不尊重....這是她唯一可以為你做的事情」、「這絕對令人噁心，我對你失去摯愛感到遺憾」、「告訴我們這位教授的名字，以便我們正確轟炸她」、「這絕對是邪惡的，向學務長、校長報告」、「她是誰，讓我打電話跟她聊聊做人處事的基本道理」。

這則病毒式的推文也引起了馬里蘭大學管理階層的注意。賽姬說，金融學是行銷系的必修課，目前正與系上進行相關學術研究的合作計畫，學校的管理階階層已經介入幫她處理這件事，非常感謝他們提供的幫助。

NBC指出，校方的發言人證實，學校除了協助溝通作業延期之外，也協助安排住宿以及提供學生心理和情感健康支持的服務。至於該名教授對於相關新聞則沒有做出回應。

賽姬的父親於4月13日去世，享年63歲，自從她的父親於3月29日住院以來，她一直沒能見到父親。

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