全美防疫失業潮…7周內3300萬人申請補助　預估失業率衝破15％

▲防疫期間人潮稀疏的紐約時報廣場。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國自3月中旬新冠病毒疫情爆發以來，人口稠密區餐廳、工廠和商辦陸續關閉經濟困境暫時不見緩解跡象，而申請失業救濟人數也連續七周超過300萬，總數達3350萬人。預估美國4月失業率將介於15％至20％之間，創歷史新高。

美國政府預計8日公布4月份失業率數字，由於過去7周內有超過3300萬人，因此外界幾乎可以肯定，4月份將出現史上最糟糕的失業率表現。外界預測，失業率恐怕飆升至創紀錄的15％至20％。

根據美國勞工部最新數據，最近一周有大約320萬人請領失業補助。雖然比3月底的686萬要少，但3月和4月合計尋求失業救濟的人數，已經超過1930年代大蕭條以來美國所有新增就業機會數，預計4月將成為美國失業率表現最糟糕的一周。

穆迪分析（Moody’s Analytics）經濟學家德安東尼奧表示，「我們預計大多數行業都將出現歷史性的巨幅下滑，尤其是那些受社交疏離措施影響最大的行業，或是無法遠程進行的工作。」

美國銀行全球研究部也預測，4月份非農就業人口將減少2200萬，此一「前所未有」的數字，將使失業率飆升至15％。牛津經濟研究院則預估就業人口減少2800萬，失業率達17％，且情況還有可能進一步惡化。