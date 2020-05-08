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43歲才投資！銘傳女教授股海「安心吃睡」　一招300萬5年滾千萬

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江季芸鎖定好公司「倒大楣」股價下跌時進場，並將領到的股利再投資運用。

圖文／鏡週刊

43歲才開始學投資，進入股海的5年間，便將300多萬本金滾出千萬資產，銘傳大學企管系教授江季芸笑著說，自己的方法一點都不複雜，就是堅守紀律，等待好公司到達設定價格時，掌握機會逢低佈局。並且將公司發放的股利精準再投資，就能享受錢滾錢、利滾利的複利效果。

 

「我偏好EPS穩定，且最好連續10年都能發放股利的公司。」江季芸指出，股利是對投資人最大的回饋和保障，也讓自己不必盯盤、在意股價的漲跌，能安心吃飯睡覺，專注享受美好生活。除此之外，江季芸還靈活運用配發的股利再投資，持續滾大資產、或是回收成本，留下賺到的股票存股，她將這個方法稱為「零成本的開心農場」。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，2015年時，江季芸趁著股災，集中火力大買中信金達185張，在除權息後，領到15張股票，15萬元現金股利。於是她便用這筆「零成本」的現金股利，開始買進原本買不下手的聯華、可寧衛。而在中信金股利縮水後，江季芸決定趁機部分獲利了結，以均價18.95元，賣出158張中信金，回收300萬元的投資本金，保留「零成本」賺到的42張股票。

「不過近年我改變了作法，就是當股票漲上去後，便把所有股票賣出，不保留零成本的股票，將回收資金做更好的運用。」江季芸舉例，去年持有20張宜鼎、本金200萬元，漲3成後全賣出回收260萬元，而她將60萬元拿去再投資時，會將其註記為零成本股票。「這些註記我稱為股票的DNA，藉由DNA，讓我更能掌控資金的來源，也能分析、檢討自己的操作原則，作為未來投資的參考依據。」

江季芸指出，「零成本開心農場」的目標，是在其中養殖許多不同的股票，有些是自己買來的、有些是免費的，如同農場裡養雞、豬或是種蘋果、香蕉等。「如果蘋果歉收，我還有肉品可以吃，就像若有公司營收不好、配發股利縮水了也不擔心，還有其他公司的股利可以領。

「我強烈建議投資人要有耐心。」江季芸說，自己的本金才340萬元並不大，因此投資前1、2年的增值幅度較小，但因為自己堅持地做，將獲利再投資，股利加價差的效果逐漸浮現，近年開始感受到複利滾雪球般的威力。「在複利的加持下，投資報酬就可以呈現指數型態的成長模式。」


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