先探／財報行情華麗登場

正值美國及歐洲將陸續解封，以美國為首的股市卻出現較大拉回，但是市場錢多，台股一方面有高殖利率優勢、另一方面又有資金回台設廠，相對強勢；內資逐漸抬頭，只要有業績、有高配息個股，後市還是容易脫穎而出。

文／方亞申

美股四月三十日、五月一日連續下跌，尤其是尖牙股的亞馬遜財報利空，股價大跌超七％，該公司認為第二季可能虧損，而蘋果十多年來首度沒有公布獲利預測，連帶使得原先表現不錯的谷歌、臉書等股價被拖累而下；還有馬斯克自稱股價過高的特斯拉，股價也重挫。第一季企業財報一定都不好，包括工業股、能源股、銀行以及防守的可口可樂、麥當勞，此時美國總統川普表示，白宮正研擬對中國大陸採取報復措施，不排除加徵關稅，以教訓北京當局對疫情傳布假消息。另外，川普正考慮阻止政府退休基金投資對國家安全有風險的中國大陸股票，股市當然是大震盪，但是要注意到亞馬遜及臉書在一片裁員聲中，依舊逆勢積極徵人。

油價回穩 尖牙股依舊是焦點

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正當那斯達克及費半指數都反彈累計跌點的○．六一八附近，利空接連，指數連續強勁拉回，尤其道瓊指數於四月三十日、五月一日兩個交易日連續重挫，累計跌幅達三．七二％；與台股連動較密切的費城半導體指數在這兩天，也有八．七二％的跌幅，顯然費半災情較道瓊嚴重得多，而先前一度極為不穩定的國際油價，傳出四月底產量不減反增，市場趁著五月要實施新一輪減產前先大幅增產偷賣。不過，美國頁岩油業者已傳出不少倒閉，而美國最大石油公司埃克森美孚五月一日公布財報，淨虧損六．一億美元，為三二年來首度虧損；俄羅斯股市經過油價負數利空，也未再跌破一千點，維持在一千一百之上，透露油價有初步回穩跡象。

歐元區首季ＧＤＰ萎縮三．八％創史上最慘跌幅；美國首季ＧＤＰ衰退四．八％，中國第一季ＧＤＰ重挫六．八％以及香港負八．九％史，都是史上首見負成長；大家景氣都呈現急墜，但是這次全球股市以美股強勢反彈帶動資金行情，反彈超過一個月，基期又墊高，且包括歐洲的義大利、西班牙、北歐各國、美國等逐漸解除鎖國封城，市場轉為觀察是否會有第二波疫情？轉為觀望是很正常，因為資金行情後就是基本面行情能否跟上？股市要再進一步上漲就需要本業推升才可。

當然，目前是全球歷史上資金最寬鬆時期，三月份有美國聯準會連降息六碼以及跳過銀行直接購買企業債券，無限量寬鬆銀根以防大規模倒閉潮出現。其他如澳洲、歐洲、韓國、日本與中國水龍頭都打開，提供市場至少八兆美元資金，就是為了未來疫情之後的重建。以此來看，企業資金成本是有史以來最低，至少股市是如此，市場錢多，還是會湧向ＥＴＦ，也就是高總市值、有競爭力、有業績公司未來還有上漲機會，尖牙股不看淡。所以股市可能以高檔反覆大震盪為主。大致上標普能守穩頸線二六○○點，道瓊二二五○○點，那斯達克守穩年線八三五○點、費半指數守穩一六○○點就屬強勢。

疫情過後，美國對中國展開另一場關稅或其他經濟戰是可以預期；中國必須嚴防社會失業率提升及企業獲利下降，降息一定還是出現；五月份將召開兩會，如何定論美中關係及疫情，也將影響股市，並擴及香港股市。日本這次疫情最後與俄羅斯一樣大爆發，不過政策護盤也是積極，韓國則是大撒錢救經濟，韓股也相當爭氣，月線之上都是強勢。

全球股市經過四月份輪流彈升提升信心，五月份必須面臨解封考驗以及技術指標過熱修正，在資金還是很多下，若再拉回還是會有反彈力。

內資主導五二○走勢

相較歐美日中韓首季ＧＤＰ大衰退，主計總處公布第一季台灣經濟成長率概估為一．五四％，為十六季以來最低水準，不過靠著疫情控制得宜等因素，第一季經濟成長表現仍優於南韓、新加坡等亞鄰國家。台股四月份外資買超二○七億、投信買超二四二億元；再向前推，第一季外資賣超台股五二○○億元，五月開始又大賣五三○億元，台股還是靠內資，在有政策支撐，主管機關都還未解除限空令，似乎有機會將行情拉到五二○前後，尤其韓國也能挺住，台股是有伴。技術上，目前季線在一○六○八點，月線在一○四七○點；換句話說，低檔一○四○○至一○六○○點將具有大支撐。櫃買指數相較上市強，還站在十日線上，並觸及年線，顯見是中小型股表現機會。（全文未完）

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