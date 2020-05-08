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理財周刊／2020年為塑化業最谷底　拐點將至

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑．張真卿

台灣沒有產原油，但是台灣石化產業的產值超過台灣GDP的10%，台灣石化塑橡膠產業經過五十年的發展，是台灣相當重要的傳統產業。台塑集團開發麥寮石化園區後，下游加工廠不但料源充裕，進料時間縮短，壓低國外生產商或貿易商的報價，管控成本降低大幅提升國內業者的競爭力。

塑化業是台灣重工業的基石

石化產業鏈的構建，除需要龐大的資金、技術外，能提供大量就業機會，增加國內生產毛額，提高國民所得，促進經濟成長。石化產品出口，賺取大量外匯，對提高國民所得與促進國內經濟建設有重要貢獻。

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台灣石化產業鏈

石化產業的應用面相當廣，包括傳統、電子、資訊和綠能等產業，從民生工業到高科技，甚至生技產業所用的材料，許多都來自石化產業。石化是資本密集與技術密集產業，具有上中下游的群聚效應。從上游的輕油裂解，到聚酯合成、碳纖維等高分子複合材料，再到塑化製品二次加工，及相關設備和周邊零件等，已發展出完整的產業鏈結。我國石化產品以泛用塑膠原料為主，代表性原料如PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚苯乙烯)等。

PVC的產業族群相當龐大，其製程分為乙烯法及電石法兩種，乙烯法就是用石油腦煉製，電石法是用煤炭當原料煉製。中國挾煤炭成本優勢，以電石法為主，但是煤炭產生的環保問題比石油更嚴重，隨著環保標準趨嚴，電石法PVC供應呈現減少態勢。2020年初，乙烯法在國際油價下跌的優勢下，無論是環保或是成本上都具有優勢。

塑化業為景氣循環產業

塑化產業為景氣循環產業，通常循環期為三到五年。2016到2018年塑化上游原料新增產能和投產幅度有限，造成產業獲利進入上升循環期，由於產業前景看好，大廠紛紛擴產，上游原料建廠期長達三年。到了2019年上游原料供給轉趨寬鬆，乙烯、丙烯、丁二烯、苯及PX產能成長率由2018年3.1%大幅提高至5.5%，高於需求成長3.6%，供給轉趨寬鬆，造成開工率下降，利差收斂，塑化產業進入下降循環。

台塑集團是台灣最大的塑化集團，受美中貿易戰干擾和塑化市場需求低迷，產品價格與利差同步滑落拖累，2019年全年台塑四寶稅後EPS同步衰退，台塑(1301)全年稅後EPS降至5.86元，衰退YOY 24.74%，配息4.4元；南亞(1303)全年稅後EPS降至2.91元，衰退YOY 56.26%，配息2.2元；台化(1326)全年稅後EPS降至5.12元，衰退YoY 38.5%，配息3.8元；台塑化(6505)全年稅後EPS降至3.86元，衰退YOY 38.82%，配息2.9元。

產業下滑趨勢來到轉折點

塑化產品的報價，除了供給和需求的因素外，油價也是重要因素，當油價下跌，塑化原料的報價也跟著下跌，當油價上漲，塑化原料的報價也跟著上漲。2020年新冠肺炎疫情持續延燒，國際油價直直落，紐約商品交易所更首度出現負油價，收在每桶-37.63美元，可說史無前例。

原油價格直直落，在台塑四寶中，台塑化衝擊最大，台塑化四月底達六輕麥寮港的原油是在一月購買，當時原油價格有40~50美元，如今油價大跌到30元以下，價差就成為台塑化的庫存損失，第一季將出現龐大虧損。如果油價維持在低油價不再破底，只要超過三個月以上，所有虧損都會提列完畢，第三季就有機會虧轉盈。台塑主要產品是PVC，PVC的原料為乙烯，乙烯價格持續下跌，但PVC價格有上漲的情形，利差擴大，台塑最差狀況已經過去了。

2018年9月，台塑化股價高達151元，隨著塑化產業趨勢下滑，2020年3月到達最低點66元，台塑股價走勢和台塑化相同。近期兩檔股價都出現跌深反彈，月KD交叉向上，長線而言，股價已經落底，無論從股價淨值比或股息殖利率而言，股價都在相對低點，值得長期投資。


▲圖片來源「理財周刊」提供▼
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