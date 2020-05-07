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43歲才起步！銘傳女教授蹲圖書館「狂挖好股」　300萬5年滾千萬

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江季芸常到銘傳大學圖書館吸收新知，投資理財相關書籍已閱讀不下百本。

圖文／鏡週刊

在銘傳企管系任教14年，能讓江季芸眼神發亮的除了學生，再來就是投資理財。「我奉巴菲特為師，希望在投資路上，時刻謹記他的精神、將其融入到DNA中，還幫自己取了個綽號『江菲特』。」而這位「江菲特」從2015年以300萬元本金進場投資，現在已滾出近千萬資產。

 

「做研究的人就是這樣，站在巨人的肩膀上才能看得更遠。」43歲才開始學投資的江季芸透露，自己閱讀不下百本的投資書籍，講到投資理念常引經據典，「銘傳大學圖書館的館藏豐富，有一隅是我的祕密閱讀角落。透過閱讀，我打造自己的黃金屋；書中自有顏如玉，我認識了許多素未謀面的作者，不斷向他們學習。」

請繼續往下閱讀...

像是《一個投機者的告白》作者科斯托蘭尼，曾將經濟比喻成狗主人、證券市場則是狗。當二者在街上散步時，狗會來來回回地折返跑，主人則是悠閒地慢慢走；因此最後抵達終點時，主人走了1公里、狗卻跑了4公里。

江季芸把此概念轉換成自己的投資哲學，「公園是證交所、狗主人是上市櫃公司，而狗則是股價。」她指出，公園裡有形形色色遛狗的人，就如同股市裡的各家公司。大多時間，狗會乖乖跟在主人旁邊，也就是股價會反映出公司的真實價值；但偶爾狗會停下腳步，時而落後主人、或是突然拚命往前跑，把主人拋在後面。「要做的事，就是在公園裡仔細觀察，找出優質的狗主人們，然後等狗落後主人一大段距離時，逢低布局；接下來，就是耐心等待狗再超前，便能獲利了結。」

至於如何找到好公司？江季芸指出，她重視基本面，也從閱讀書籍與雜誌，了解產業、總體環境、國際經濟等資訊，再從中找趨勢。「我常因此開發出獲利和經營成效不錯的冷門股，類似隱形冠軍。像萬年清這檔，就是我從書中挖掘出來的。」

江季芸勤讀投資書籍雜誌，在圖書館中還有個她的隱密閱讀角落。

江季芸回憶起，去年台商回流面臨「五缺」問題，有報導指出「第六缺」－缺乏處理工業廢棄物的能量，她於是開始搜尋這類公司，找到做工業廢水處理工程、大廠客戶雲集的萬年清。「原本看到前年第1季虧損有點疑慮，我還寫信問公司，隔天馬上收到回覆外，信中也解釋得很清楚，由於工程專案常需投入大筆資金，在完工前會有收入遞延現象，所以有暫時性虧損；不過公司積極拓展客戶，因此去年第1季營收就增加了10%，讓我更篤定這是間好公司。」

江季芸投資小檔案
  • 年齡：六年級生
  • 現職：銘傳大學企管系助理教授
  • 學歷：國立台灣大學國際企業研究所博士
  • 經歷：證券營業員
  • 投資心法：著重企業價值，勤做功課找好公司、鎖定殖利率7%時買進，持有2～3年賺3成便獲利了結。


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