109年Q1有線電視訂戶出爐493萬慘破新低！凱擘一年流失4.8萬戶最多



▲109年第一季全國有線電視戶數出爐，與去年同期比較，總訂戶數減少10.8萬戶，創NCC有紀錄以來新低。（製表／陳世昌）



記者陳世昌／台北報導



最新有線電視訂戶數統計7日出爐，全國總訂戶數再創新低。根據NCC公布109年第一季(Q1)資料，全國64家有線電視系統訂戶數合計493萬4462戶，較上一季減少4萬0377戶，較去年同期更大幅流失10萬8006戶，減少比例達2.14%(YOY)，也是NCC自2012年開始公布全國有線電視訂戶數以來的最低點。



根據統計資料，今年第一季國內5大有線電視訂戶數均較前一季減少，其中凱擘旗下12家系統共流失1萬3839戶，季減1.37%，是5大MSO中流失最多。其次也是泛富邦集團的台固5家系統，季減0.75%，中嘉12系統季減0.73%排第三多。





▲109年第一季全國有線電視戶數與108年第四季比較。（製表／陳世昌）



NCC分析，有線電視曾經因為網路數位化提升品質、寬頻上網服務增加不少客戶，在103年突破500萬訂戶，並持續成長到106年的524萬戶的最高紀錄，之後有線電視因為面臨中華電信MOD、OTT TV串流影音的競爭，訂戶數開始逐季流失，全國總訂戶數於108年第三季跌破500萬為496.2萬戶。



108年第四季，因為台北市北都數位有線電視戶數暴增3萬多戶，使得全國總戶數暫時止跌回升，但仍無法重回500萬大關，而7日公布的109年第一季最新戶數統計則回歸下跌走勢，更跌至歷史新低的493萬戶。



請繼續往下閱讀...