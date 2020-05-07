義美斥資30億打造生醫中心　投資台灣三大方案即將突破兆元

▲義美公司總經理高志明表示，義美將斥資30億元以上，興建生機．生醫中心大樓，並打造全亞洲前三大的冷凍．真空乾燥系統，預計三年內完工。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（7）日表示，食品大廠義美看好生技產業發展，斥資30億元在桃園龍潭廠區興建「生機．生醫中心」與智能化產線，同時整廠輸入臺灣首座超大型「冷凍．真空乾燥系統」，推升「投資臺灣三大方案」投資額即將突破兆元規模。

投資臺灣事務所今天再通過3家企業擴大投資臺灣約43億元，分別為臺商熒茂光學，及義美食品、武漢機械2家根留企業。「投資臺灣三大方案」已吸引468家企業投資達9,883億元，預估創造8萬1,382個本國就業機會。

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臺灣保健食品原料大多從國外進口，其實這些原料都取自農產品廢棄物，不需仰賴進口。義美食品為了響應政府推動農業廢棄物偱環利用，獨家研發「全蛋、全果、全株、完全利用」核心技術，從農業廢棄物萃取高價值「保健用成份」加工製成機能性保健產品，除有利回饋農民外，亦可減少農村廢棄物，提升臺灣農產品附加價值，更為傳統食品製造業獨闢「生技」結合「循環經濟」的新藍海。

▲義美生機生醫中心打造食品競爭力。（圖／義美提供）

官員指出，看好臺灣生醫生技產業可望創造下一個經濟盛世，義美斥資30億元在桃園龍潭廠區興建「生機．生醫中心」與智能化產線，整合「環安．農安．食安三安一體」概念的投資，將新增220個本國就業機會，防疫當道為生技產業注入新動能。

依據經濟部統計，投資台灣三大方案包括184家臺商回流約7,521億元，帶來61,593個就業機會；65家根留企業投資約1,420億元，可創造10,761個本國就業機會，後續尚有57家企業排隊待審。