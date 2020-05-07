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Siri回答：竹島屬於韓國　日網友揚言要抵制蘋果手機

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▲Siri被問到「竹島是哪個國家的領土？」時，竟然回答說：「大韓民國」！（圖／翻攝自網路)

Siri被問到「竹島是哪個國家的領土」時，竟然回答說：「大韓民國」！（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

「Siri，竹島是哪個國家的領土？」。「大韓民國」。

韓國SBS電視台周四(7日)報導，上述答問出現在蘋果手機使用者跟語音助手Siri的對話中。Siri的回答讓韓國網友手拍手叫好，但同時卻引發日本網友不滿，有日本網友甚至呼籲日本政府要向蘋果公司抗議、 甚至要求抵制蘋果手機。

竹島／獨島是日、韓兩國之間的一塊爭議性領土，雙方都聲稱擁有該島的主權。韓方稱它為「獨島」，日方稱它為「竹島」。因此當Siri被問到「竹島是哪個國家的領土」時，它竟然回答說是屬於韓國而非日本，難怪日本網友會樂歪，卻引發日本網友強烈不滿。

日本自民黨議員山田宏5日也轉發相關推文稱會處理此事。不過報導稱，儘管山田宏給出這樣的回覆，仍有日本網友表示「應該考慮抵制蘋果手機」。

根據SBS電視台的說法，蘋果公司2012年推出iOS6系統後，Siri就一直被設定回答「竹島韓國的領土」，而答案是根據維基百科的內容。有華人記者曾嘗試用中文問Siri：「竹島是哪個國家的」？Siri並沒有給出明確回答，只給出了相關資料。韓國《國民日報》同時提到，蘋果手機在日本智慧型手機市場上的佔有率接近50%，處於絕對優勢地位。

竹島／獨島位於朝鮮半島東部海域，由東、西兩個小島以及周圍數十塊岩礁組成，總面積大約0.18平方公里。南韓、北韓和日本都主張對此一島嶼擁有主權。韓國自1953年以來實際控制該島，把這一島嶼劃歸廣尚北道鬱陵郡管轄。

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