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美華裔教授研究「重大突破」前遭槍殺！警方透露細節：與新冠病毒無關

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▲▼美國匹茲堡大學醫學院教授劉彬，在住處遭槍殺，生前研究新冠病毒即將有重大突破。（圖／翻攝自匹茲堡大學醫學院網站）

▲劉彬在住處遭槍殺，生前研究新冠病毒即將有重大突破。（圖／翻攝自匹茲堡大學醫學院網站）

記者邱茀濱／綜合報導

美國匹茲堡大學醫學院37歲學者劉彬（Bing Liu，音譯），上周末在匹茲堡自家遭人槍殺身亡，隨即爆出他生前致力於研究新冠病毒，且即將要有重大突破，因此讓外界猜測是否有陰謀論。不過，當地警方事後公開透露，指出劉彬與兇嫌顧浩（Hao Gu，音譯）曾就一名「親密伴侶」而陷入長期糾紛，沒有證據顯示與其研究有關。

綜合媒體報導，37歲的劉彬2日下午獨自待在賓州羅斯鎮（Ross Township）的家中時，兇嫌顧浩持槍進入屋內，開槍擊中他的頭部、頸部及軀幹，導致劉彬重傷身亡。顧浩犯案後則回到自己停在90公尺外的車上，舉槍自盡。

劉彬生前在匹茲堡大學醫學院擔任助理教授。他所任職的部門在網站上寫到道，劉彬在研究SARS-CoV-2的感染機制和併發症方面，即將有重大發現，「我們將努力完成他的研究，以向他的科學表現致敬，全體科學界都將為他的離開而哀悼。」

就在劉彬的研究即將要有重大突破前被殺害，也引發外界揣測各種陰謀論，指出他是否要爆出不可告人的秘密而遭到滅口。不過，當地警方卻表示，沒有證據顯示此案與劉彬的研究有關，但被害人與兇嫌曾就一名「親密伴侶」而陷入長期糾紛，因此這可能是顧浩的犯案動機。目前，由於兩人皆不是美國公民，案件已交由聯邦機關辦理。

劉彬擁有新加坡國立大學電腦科學學士與博士學位，接著於卡內基梅隆大學從事博士後研究，6年前加入匹茲堡大學醫學中心，合著一本書籍和30多篇論文。聲明指出，他不僅是年輕又高產的學者，也是一名良師益友。

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