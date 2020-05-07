《動物森友會》6周狂賣1340萬套！任天堂年度財報亮眼　財測有憂

▲任天堂發布2019會計年度決算速報，營業利益年增逾4成。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

日本遊戲大廠任天堂周四（7日）宣布，得益於新冠疫情迫使用戶居家防疫，在Nintendo Switch主機及《集合啦！動物森友會（Animal Crossing: New Horizons）》熱銷帶動下，截至2020年3月31日的財年營業利益年增41%至3523億日圓。

自新冠肺炎疫情爆發以來，任天堂可一直是其中罕見的受益者之一，許多家庭消費者皆有意購入Switch來擺脫居家防疫的無聊。截至3月31日，任天堂於一年內售出了2100萬台Switch，超越該公司1月預估的1950萬台。對Switch壓倒性的需求及其Switch Lite的穩定銷售，再次證明了任天堂作為全球品牌的持久實力。

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爆紅的遊戲連同遊戲機一同推動了任天堂營收增長，特別是於3月20日推出的《集合啦！動物森友會》，截至止3月31日止，該遊戲已銷售1177萬套。值得一提的是，《集合啦！動物森友會》開賣前6周銷量就已突破1341 萬套，突破先前NDS的《歡迎來到動物森友會》及3DS的《走出戶外 動物之森》的生涯累積銷量。

根據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，日本遊戲雜誌《 Fami通》前主編、角川集團董事會資深顧問濱村弘一（Hamamura Hirokazu）表示，《集合啦！動物森友會》以成為「與他人交流、互動的場所，是許多人人目前最渴望的東西。」

其他遊戲包括《寶可夢劍／盾》（Pokemon Sword and Shield）及《健身環大冒險》（Ring Fit Adventure）也有穩定的銷售。任天堂表示，2019財年中有27款遊戲銷量達到百萬套。

不過任天堂也指出，未來一年將是個艱難的一年，預期截至2021年3月的2020財年營業利益將下滑15%至3000億日圓，營收預計將下滑8%至1.2兆日圓。前景不樂觀的主因在於Switch需求下滑的預期，任天堂預計本財年Switch的銷售將下滑10%至1900萬台。

任天堂表示，目前Switch的生產及運輸延遲似乎已在逐漸恢復，「但是，如果採購必要元件的問題持續下去，我們可能會受到影響。此外，若疫情的影響延長或進一步惡化，我們的產品供應可能會中斷。」