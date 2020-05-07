總統紀念套幣金幣申購數量達二成　上路首日系統運作順暢

記者李瑞瑾／台北報導

第15屆總統紀念套幣首次採行網路申購，從今（7）日上午10點開放申購，央行發行局長施遵驊指出，今日網頁系統運作順利，金幣申購數量達二成、銀幣申購則有5.4%。

截至今日下午4時30分，總共有406人單買金幣、840人單買銀幣，金、銀幣同時申購的人則有1036人。總計金幣申購數量為1442枚、佔申購限額7000枚的20.6%；銀幣申購數量1876枚、佔申購限額35,000枚的5.4%。

預購時間到12日中午12點，若有超出配額則以抽籤決定是否申購成功。央行將於12日下午5點抽籤並傳送簡訊通知結果，如資料有留Email者，也會以郵件通知，民眾也可自行上申購網頁查詢中籤名單。

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央行發行局局長施遵驊強調，不論申購時間早晚，中籤機率都一樣，歡迎民眾在期限內上網申購；若網路申購數量未超過配額限制，就會通通中籤。

▲ 第15屆總統紀念套幣。（圖／記者李瑞瑾攝）

另外，中籤者須在12日下午5點至15日下午3點30分期間完成繳款，沒有在繳費期限內繳費就失去資格。沒有中籤的民眾，5月20日還是可以至台銀現場購買。

施遵驊表示，這是第一次進行網路申購的方式，他認為「第一次辦申購這樣還滿滿意」尤其今天系統運作順利部分「最滿意」，表示台銀資訊系統能力強，也感謝台銀資訊處與發行部協助。