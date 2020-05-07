28.8萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　8695人拿到、預計本周可突破萬人領到

▲勞工紓困貸款10萬元已有28萬人申請。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊就業市場，勞動部公告的勞工紓困貸款方案，有別以往的勞工貸款需綁申請者勞保資格，這回只需要有投勞保或提出工作證明即可申請。勞動部指出，自開辦以來累計件數有28萬8562件，目前銀行確定申貸成功的有6萬8643件，累計到今天共8695人領到。

對於，申貸成功數遠高過於實際領到數原因為何，勞動部解釋，目前申貸成功的6萬多件都僅是剩下通知申請人到銀行對保，等待和約簽署完畢對保完成後就會盡快撥款，目前領到錢的人數也開始逐漸增加，有望在本周可以突破1萬人領到。

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勞動部說，該項方案目前預估為50萬個名額，未來是否會再加碼將會視申辦人數而定，所有的紓困政策都是滾動式檢討。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。