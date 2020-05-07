銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者近千萬元損失追不回來

▲銀行居家辦公被詐騙集團盯上。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，傳出本國銀行因為防疫居家辦公，卻被駭客假冒是銀行往來客戶，以電子郵件（mail）指示轉帳方式騙走20、30萬美元（換算約新台幣905萬元），金管會銀行局今（7）日表示，因為已經轉帳到海外的帳戶，所以匯出的金額已經無法追回。

金管會今日表示，這次詐騙案件發生在本國銀行的海外分行，是因為駭客利用電子郵件字母只有一個差異沒有核對出來，所以成功詐騙。

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金管會解釋，這次的案件過程是，詐騙者透過mail指示匯款，因為mail字母只差一個字母，承辦人員居家辦公無法幫該業務轉匯，所以轉往分行，但是分行也未察覺出來，所以就依照指示匯款。

金管會表示，詐騙者第一次成功後，再指示一次，但是該銀行認為與該客戶的交易習慣不同，所以再進行確認，才發現遭到詐騙。

依照國內情況，銀行應該要報警，然後凍結該帳戶，但是因為該事件是發生在海外分行，所以要看當地是否有相關的防禦機制。金管會表示，但是此案與中油及台塑被駭客入侵類型不同，而且銀行也要保障客戶的權益，賠償損失。

金管會表示，已經督導F-ISAC針對此案發布「會員機構海外分行遭受商業電子郵件詐騙事件」警訊，並提出相關建議措施。銀行公會所訂「金融機構辦理電腦系統資訊安全評估辦法」以規定金融機構每年應至少一次針對使用電腦系統人員，在安全監控範圍內，寄發演練郵件加強資通安全教育，以期防範惡意程式透過社交方式入侵。金融機構在疫情期間，更應該確實落實社交工程演練及資通安全教育訓練，等到強化使用者資安認知及警覺，避免居家辦公人員成為犯罪組織社交工程攻擊的目標。

為加強管控疫情期間的匯款交易，對於交易指示的簽名及電子郵件位址，須仔細核對，以免部分員工居家辦公、執行交易人力減少，導致未能及時察覺偽冒匯款交易指示，金融機構對於非面對面一定金額以上交易，或有短期密集等不尋常交易特徵者，應另有人員向客戶確認交易的程序才可以執行並留存紀錄。