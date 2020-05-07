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智慧防疫成效卓越　華碩二度攜手桃醫成立「智慧醫療實驗室」

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▲華碩、桃醫二度攜手簽署合作備忘錄，成立「智慧醫療實驗室」，衛福部桃園醫院院長徐永年頒發感謝狀，並由華碩電腦營運長謝明傑代表受領。（圖／華碩提供）

▲華碩二度攜手桃醫簽署合作備忘錄成立「智慧醫療實驗室」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（7）日宣布，二度攜手桃園醫院簽署合作備忘錄成立「智慧醫療實驗室」，預計針對社區照護銀髮族健康管理、長照機構健康數據管理和遠距照護服務量身訂製相關軟硬體設備，盼強化整體醫療照護品質，累積智慧醫療研發能量。

華碩表示，日前攜手桃園醫院合作部署智慧防疫，運用AIoT技術及穿戴式手錶ASUS VivoWatch、ASUS ZenFone Max Pro超強電力智慧手機進行一對多健康監測管理，不僅能隨時遠端監控疑似個案，降低院內感染，還能進一步轉化建立視覺化模型，協助醫護人員觀察疑似個案。

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華碩指出，有鑑於首次合作的成效卓著，雙方共同集思醫療照護領域，加速開發智慧醫療解決方案，增進照護品質與民眾福祉，二度攜手成立「智慧醫療實驗室」，針對社區照護銀髮族健康管理、長照機構健康數據管理和遠距照護服務量身訂製相關軟硬體設備。

▲華碩、桃醫二度攜手簽署合作備忘錄，成立「智慧醫療實驗室」，衛福部桃園醫院院長徐永年頒發感謝狀，並由華碩電腦營運長謝明傑代表受領。（圖／華碩提供）

▲衛福部桃園醫院院長徐永年（左）頒發感謝狀，由華碩電腦營運長謝明傑（右）代表受領。（圖／華碩提供）

華碩電腦營運長謝明傑表示，智慧醫療一直是華碩在AIoT領域所發展的重點項目之一，這次很榮幸能與第一線醫療院所有更深化的合作機會，希望接下來能繼續成為好戰友、好夥伴，深入了解前線醫護人員與使用者實際需求，為其提供結合人工智慧與物聯網技術的解決方案。

桃園醫院院長徐永年表示，這次疫情爆發初期，國家防疫隊即刻啟動，華碩與桃醫也在最短時間內通力開發適用於隔離者健康管理的智慧解決方案，為防疫戰線奉獻心力，這次攜手華碩簽署合作備忘錄，設置智慧醫療實驗室，期望能不斷創造更多便捷與人性化的智慧醫療解決方案。

華碩說明，ASUS VivoWatch內建電學與光學感測器，15-20秒鐘就能取得完整的健康數據，搭配獨家ASUS HealthAI技術，還能協助使用者追蹤並分析脈波指數與心率、睡眠品質、活動數據及舒壓指數等健康資訊，而且電池續航力可長達28天，成為協助醫護遠端監測的絕佳穿戴式手錶。

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