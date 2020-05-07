新光金雙姝「宮鬥」戲碼　金管會：目前不介入調查

▲新光金大公主吳欣盈。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

針對新光金「宮鬥」、「家天下」戲碼，新光金副董李紀珠與大公主吳欣盈之間的衝突，外界更解讀為「雙姝怨」，更好奇新光金是否符合「公司治理」。金管會今（7）日回應，對於個案無法評論，且「也沒有要介入調查」。

新光金日前公告，獨董李勝彥在董事會中，反對李紀珠擔任下屆董事候選人，認為李紀珠頂撞體制公司、怠忽職守，而李紀珠也臉書回應澄清並非事實。外界引申為此為「新光金雙姝爭議」，費鴻泰週一砲轟新光金是「家天下」，並呼籲金管會好好管管，吳欣盈也回嗆，若金管會查證屬實，願向社會大眾致歉；但若無此事，費鴻泰也應公開向她道歉。

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金管會目前四點回應：一，目前對個案「無法評論」、目前也沒有要「介入調查」；二，金融業是特許行業，對其公司治理應有更高的標準要求，金融業家族化的問題再於較易有相關利害關係人交易或不當行為損及金融業權益，進而影響大眾權益，因此需要有大的公司治理。

三，金控公司應該依證券交易法相關規定，以及金控公司治理實務守則強化董事會職能，發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化，落實執行公司治理。四，金管會透過強化金融業自身法令遵循與內稽內控及董事會職能，並要求董事會應監督建立有效，持續透過金融檢查與日常監理，檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。

▼新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者紀佳妘攝）