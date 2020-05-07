亞洲生技大會改「實體在線」模式　今年7月22日如期舉辦

▲左起為美國商會執行長William Foreman傅維廉 、行政院副院長陳其邁、亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙、科技部次長謝達斌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今（7）日宣布，2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)將在7月22日如期舉辦，並將以全新「實體在線(Online + Live)」模式盛大登場，成為疫情期間亞洲第一個全球性的大型生技國際會議，預期吸引全球600家公司超過2000位專業人士參與。

籌委會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會的主題是「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)，強調縱使疫情嚴峻，生技產業還是要努力經營下去，越是隔離封城，越需要走出去洽談合作和募資，更何況在面對疫情的危難時，全球生技醫藥的共同合作益加重要。

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李鍾熙指出，籌委會決定在生技產業界最需要尋求國際合作伙伴的時候，亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)仍將如期在7月22日至26日舉行，並以實體活動加線上的全新「實體在線」(Online + Live)方式接軌國際。

李鍾熙說明，亞洲生技大會今年主要活動將包含線上+實體的論壇、展覽、全球24小時商機媒合、線上公司展望說明會等，大會將同步舉辦現場開幕及頒獎典禮等活動，如疫情緩和且展覽館開放，也將做好防疫措施，舉行現場實體生技展。





▲左起為台灣生物產業協會副秘書長林治華、展昭國際總經理林茂廷、美國商會執行長 William Foreman傅維廉、行政院 副院長陳其邁、亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙、科技部次長謝達斌、台灣生物產業協會秘書長黃博輝。（圖／記者姚惠茹攝）

李鍾熙補充，今年特別新增免費的線上生技醫療教育節目，讓更多人有機會參與，而且去年創造超過2,000場國際媒合機會的一對一商機媒合，今年將透過全球線上24小時無時間地域限制、跨平台的媒合，吸引更多國外公司及投資人參與。

李鍾熙分享，線上公司展望說明會也將向全球開放，讓優質生技公司躍上國際舞台，而且生動活潑的線上展覽，不但可增加公司或機構的持續能見度，也提供展出者與參觀者互動、交換名片、即時形成洽商群組、自由加入聊天室、及可攜式資訊收集等優點。

論壇議題方面，李鍾熙表示，今年涵蓋全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、 數位醫療(Digital Health) 、及投資與區域合作(Investment & Collaboration)等五大重要領域，其中全球抗疫專題，將邀請世界衞生組織(WHO)代表與全球及亞洲抗疫專家，共同分享經驗並討論防疫的未來，包括檢驗、藥物及疫苗開發的最新進展等。

李鍾熙強調，期待7月透過實體在線舉行的亞洲生技大會，能藉著防疫時機及亮點，協助台灣生技產業擴大國際合作，進入全球市場，帶動生技產業更快速的發展，而且目前大會各項活動目前已開放註冊報名。