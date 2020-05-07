　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

亞洲生技大會改「實體在線」模式　今年7月22日如期舉辦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲由左至右台灣生物產業協會林治華副秘書長、展昭國際林茂廷總經理、美國商會 William Foreman 傅維廉 執行長 、行政院 陳其邁 副院長 、亞洲生技大會籌委會 李鍾熙主席、科技部 謝達斌 次長、台灣生物產業協會黃博輝秘書長。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為美國商會執行長William Foreman傅維廉  、行政院副院長陳其邁、亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙、科技部次長謝達斌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣生物產業協會與全球BIO生技協會今（7）日宣布，2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)將在7月22日如期舉辦，並將以全新「實體在線(Online + Live)」模式盛大登場，成為疫情期間亞洲第一個全球性的大型生技國際會議，預期吸引全球600家公司超過2000位專業人士參與。

籌委會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會的主題是「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)，強調縱使疫情嚴峻，生技產業還是要努力經營下去，越是隔離封城，越需要走出去洽談合作和募資，更何況在面對疫情的危難時，全球生技醫藥的共同合作益加重要。

請繼續往下閱讀...

李鍾熙指出，籌委會決定在生技產業界最需要尋求國際合作伙伴的時候，亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)仍將如期在7月22日至26日舉行，並以實體活動加線上的全新「實體在線」(Online + Live)方式接軌國際。

李鍾熙說明，亞洲生技大會今年主要活動將包含線上+實體的論壇、展覽、全球24小時商機媒合、線上公司展望說明會等，大會將同步舉辦現場開幕及頒獎典禮等活動，如疫情緩和且展覽館開放，也將做好防疫措施，舉行現場實體生技展。

▲由左至右台灣生物產業協會林治華副秘書長、展昭國際林茂廷總經理、美國商會 William Foreman 傅維廉 執行長 、行政院 陳其邁 副院長 、亞洲生技大會籌委會 李鍾熙主席、科技部 謝達斌 次長、台灣生物產業協會黃博輝秘書長。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為台灣生物產業協會副秘書長林治華、展昭國際總經理林茂廷、美國商會執行長 William Foreman傅維廉、行政院 副院長陳其邁、亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙、科技部次長謝達斌、台灣生物產業協會秘書長黃博輝。（圖／記者姚惠茹攝）

李鍾熙補充，今年特別新增免費的線上生技醫療教育節目，讓更多人有機會參與，而且去年創造超過2,000場國際媒合機會的一對一商機媒合，今年將透過全球線上24小時無時間地域限制、跨平台的媒合，吸引更多國外公司及投資人參與。

李鍾熙分享，線上公司展望說明會也將向全球開放，讓優質生技公司躍上國際舞台，而且生動活潑的線上展覽，不但可增加公司或機構的持續能見度，也提供展出者與參觀者互動、交換名片、即時形成洽商群組、自由加入聊天室、及可攜式資訊收集等優點。

論壇議題方面，李鍾熙表示，今年涵蓋全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、 數位醫療(Digital Health) 、及投資與區域合作(Investment & Collaboration)等五大重要領域，其中全球抗疫專題，將邀請世界衞生組織(WHO)代表與全球及亞洲抗疫專家，共同分享經驗並討論防疫的未來，包括檢驗、藥物及疫苗開發的最新進展等。

李鍾熙強調，期待7月透過實體在線舉行的亞洲生技大會，能藉著防疫時機及亮點，協助台灣生技產業擴大國際合作，進入全球市場，帶動生技產業更快速的發展，而且目前大會各項活動目前已開放註冊報名。

ET快訊
彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟17刀讓她
《CHINA》男主角切割劉樂妍：以台灣為榮！認被錢逼死才拍…
月薪12萬收租員「犯兩大忌慘了」　土豪哥一查卡費…真相扯爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

遠見／迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

金寶總座沈軾榮因身體健康因素辭任　改由董事長許勝雄兼任

企業紓困是「支持療法」！玉山金總座：跟新冠肺炎一樣沒解藥...免疫好的才康復

亞洲生技大會改「實體在線」模式　今年7月22日如期舉辦

二類電信參戰5G市場？無框行動：不會缺席

傳美鬆綁華為參與5G標準制定　華為：不涉及產品買賣、有益所有技術參與者

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

揭開央行金庫神秘面紗！憲兵荷槍實彈、避震儀監控　立委視察心得「像是好萊塢電影」

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

遠見／迎戰「黑天鵝」　教育要有新思惟

金寶總座沈軾榮因身體健康因素辭任　改由董事長許勝雄兼任

企業紓困是「支持療法」！玉山金總座：跟新冠肺炎一樣沒解藥...免疫好的才康復

亞洲生技大會改「實體在線」模式　今年7月22日如期舉辦

二類電信參戰5G市場？無框行動：不會缺席

傳美鬆綁華為參與5G標準制定　華為：不涉及產品買賣、有益所有技術參與者

青年失業者也有3萬元可領　勞動部：就業滿3個月就可拿

揭開央行金庫神秘面紗！憲兵荷槍實彈、避震儀監控　立委視察心得「像是好萊塢電影」

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

川普嗆完「終止協議非常簡單」　美中高級貿易談判最快下周通話

信義兒福841坪地上權案重啟招商　地租首年打8折吸客

WHO將派團赴陸查病毒源頭　華春瑩：開放透明「別搞有罪推定」

桃園八大行業失望了！　鄭文燦：視防疫需求觀察「暫不開放」

母親節手機優惠再一發　買vivo NEX 3抽家電

台南安平超商前槍擊案　凶嫌到案辯稱：啊！我認錯仇人

國光生技4月營收501萬元　新冠疫情帶動流感疫苗迎旺季

抱怨戴電子腳鐐壓力大　韓國性侵前科犯跳漢江自殺

影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

「電動＆燃油引擎」摩托車技術層面4點大不同　騎士也要進化！

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

財經熱門新聞

下周油價預估出爐！汽、柴油至少漲1.9元「加油要快！」

近23萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元！　勞動部教你這樣申辦最快

窮苦銀行台東企銀　隨掏空案走入歷史

勞工紓困貸款　第一銀行拿「第一」

勞保局3萬元補貼109萬人搶辦　近百萬人已拿到錢

勞工紓困貸款10萬元申辦狂熱！近12萬人申請　首批165人已入帳

救命錢來了！製造及技術服務業紓困通過逾18億元

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞保局3萬元補貼吸105萬人搶辦　勞保局：符合資格者申請率達85％

繳稅神卡攻略在這裡！　現金回饋與分期零利率比一比

凌越攜手台大開發「10分鐘」新冠病毒抗體快篩　月產能達40萬劑

即／大樂透9.3億一注獨得！獎落台中南屯

拚轉型！　友達分割兩大顯示器事業部門給子公司「達擎」

日圓匯價創近2個月新高　換新台幣5萬損失2千元

更多熱門

相關新聞

2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

2019亞洲生技大展登場　蔡英文：有信心成為兆元產業

首度在台灣舉辦的2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition），今（25）日在南港展覽館盛大登場，總統蔡英文致詞表示，台灣生技產業去年表現亮眼，整體市值已經達8000多億元，有信心成為兆元產業。

懷特生技國際盃捷報　獲韓國、澳洲、中國大陸大廠合作

懷特生技國際盃捷報　獲韓國、澳洲、中國大陸大廠合作

「亞洲生技大會」首度在台登場　吸引25國代表齊聚

「亞洲生技大會」首度在台登場　吸引25國代表齊聚

台灣新藥捷報頻傳　生技展1400攤位參展創新高

台灣新藥捷報頻傳　生技展1400攤位參展創新高

劉憶如：前夫每月僅領車馬費5千

劉憶如：前夫每月僅領車馬費5千

關鍵字：

亞洲生技大會實體在線李鍾熙

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面