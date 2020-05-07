企業紓困是「支持療法」！玉山金總座：跟新冠肺炎一樣沒解藥...免疫好的才康復

▲玉山金今日舉行法說會。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

玉山金今（7）日召開第一季法人說明會，根據自結稅後純益只有45.4億元，較去年減少12.9%，每股稅後純益（EPS）僅為0.39元。玉山金總經理黃男州表示，第一季較去年同期衰退主要原因是股市波動，造成的玉山創投在公允市價上的波動造成，首季估計損失約6億元，但是至4月底已經回升2億元左右。

玉山金同步公布4月的獲利情形，4月的稅後純益16.0億元，較3月份增加25.4%，累計4月稅後純益為61.4億元，較去年同期減少11%，EPS為0.53元。

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如何看待新冠肺炎（COVID-19）對銀行的影響，黃男州說主要有三波的風險，第一波就是股市的震盪；第二波就是央行降息，美國聯準會（Fed）降息6碼、台灣央行降息1碼，對於玉山銀行全年的存放利差影響大約在10到15個基本點（bp）。

因為玉山的存款超過一半以上屬於活儲，成本本來就比較低，因此即使存款利息也降的話，成本再節省也不多，如果央行繼續降息對銀行的利差確實會繼續縮小，但是目前還是要繼續觀察。

第三波風險就是信用風險，不過玉山銀對於產業與客戶都是挑選較為優質的客戶，信用風險相對比較有限，加上政府有紓困方案，對於個人與企業有八成到十成左右的保證，銀行提供資金在信用保障上還不錯。

但是黃男州認為目前的紓困方式比較像是「支持性療法」主要是擔心企業有斷裂的問題，讓資金供應沒有問題，就跟新冠肺炎治療是一樣，因為新冠肺炎目前沒有解藥，所以患者無法呼吸，就給予呼吸器；患者吃不了東西就靜脈注射營養，這種情況之下免疫力好的可以康復，但不是每個重症患者都可以康復，這個概念跟企業紓困也是一樣模一樣，也就是現在政府的紓困和振興方案也是「支持性」，所以玉山仍希望企業可以在疫情過後可以恢復健康。

不過黃男州指出，台灣的疫情控制比世界上做得好，企業面向也是相同，目前海外企業比台灣差一些，像是新加玻的船運、大型油類企業信用風險就比較高，所以目前玉山銀會海外授信會更為小心謹慎，並且一定金額以上的授信案都會逐一檢視。