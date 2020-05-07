二類電信參戰5G市場？無框行動：不會缺席

▲無框行動東亞區總裁林偉文。（圖／無框行動提供）

記者邱倢芯／台北報導

Circles.Life（無框行動）今（7）日舉辦來台一週年線上記者會，會後無框行動東亞區總裁林偉文被問到台灣5G即將商轉，未來是否有可能會提供5G網路服務？對此，他表示，未來會在5G領域找互補的合作對象，以凸顯無框行動數位電信的價值。不過並沒有提到無框未來是否會提供5G相關資費服務。

「至於在5G領域會找什麼樣的互補合作對象，依照目前的時程還不能多加透露，不過現在已經有在討論的對象了。」不過，林偉文也很肯定地表示，未來在5G的部分無框行動不會缺席。

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另一方面，在今日的活動當中，無框行動推出了「2020全新回饋方案」，即日起，凡申請無框行動4G吃到飽方案的用戶，若當月網路使用量低於基本方案（18GB），即可享有100元商品卡回饋，形同退回。

也就是說，凡是新申辦或攜碼至無框行動並申請吃到飽方案的用戶，若當月網路用量低於18GB，就能獲得價值100元的7-11商品卡，得享未使用到的網路回饋。

另外在用戶生日、或是加入無框行動的紀念日，都會奉上驚喜小禮以示感謝。滿第3個月起，用戶每個月就可享有帳單折扣，隨著加入時間的增長回饋就會更多。

但記者進一步詢問無框行動是否會針對台灣市場推出低價吃到飽方案時，林偉文仍堅定地說，了解有部分消費者提出無框行動目前的4G吃到飽資費太貴（一個月550元），但無框行動還是不會加入台灣電信市場目前的價格戰當中。