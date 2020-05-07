　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遺體爛到「衣沾屎色穢物」！他狠殺一家「伴黑腐乾屍」過活　遭逮竟回：我忘了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名物理治療師安東尼（Anthony Todt）在今年1月時，被發現謀殺了自己的老婆、3名小孩跟家中的狗，而且伴屍生活了一段時間，當警方上門時更發現屍體早已腐爛發臭，甚至變成乾屍，而他則是在被發現犯罪行為之後試圖飲用化學藥劑自殺，遭到及時攔阻。據悉，目前正待在監獄裡的安東尼在幾周前打電話給親戚，並稱自己自從去年聖誕節過後，「什麼事也不記得了。」

綜合外媒報導，安東尼跟家人住在佛羅里達州，去年12月29日時，曾有親戚因為懷疑這家人得了流感、許久沒有聯繫到人感到擔心，向相關部門要求對他們進行家訪，當時的檢查並未發現任何異狀；沒想到，警方在1月13日再度因安東尼詐騙案登門查訪時，竟然發現他的老婆梅根（Megan Todt），3個小孩阿列克（Alek）、泰勒（Tyler）和柔伊（Zoe）以及家裡的狗狗，都已經氣絕身亡。

報導中指出，警方當時進入房屋時聞到一陣惡臭，隨後在大房間裡發現已經腐爛、肚子被劃傷、發臭甚至是變黑乾掉的屍體，而小女兒柔伊的屍身原本找不到，後來才在床角邊發現被毯子裹住的嬌小身軀。從警方釋出的照片當中，最令人感到震驚的即是這些屍體不知道被擺放多久了，身上的衣物更被污穢物沾染到，畫面十分恐怖。

根據警方調查，安東尼似乎是因為受不了財務壓力，才會鑄下大錯，他先是餵藥迷昏家人再痛下毒手，在被捕時聲稱自己身上只有1500美元，同時還背有20萬美元的債務，身上也有官司。不過面對警方的謀殺指控，安東尼拒絕承認犯行，還在入獄之後打電話給親戚表示「不記得所有事情」，最後的記憶只停留在為女兒找項鍊，接著就是出現來逮捕他的警察，並對自己的認罪有效性提出質疑；目前全案預計在6月再度進行審理。

ET快訊
現在抬頭看！今年最後一次「超級月亮」登場　比平常大7%、亮1
周揚青「我不後悔付出」　再揭情變心聲：沒了你我一樣好！
銀行居家辦公爆首樁詐騙案！　「差一字母」遭騙近千萬追不回
即／「停止罷韓」確定敗了！韓國瑜聲請遭駁提抗告　最高行政法院
嚇！台中男準備開車　驚見車內有一堆死人骨頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火星「超大露頭」暗藏秘密　 曾有流動10萬年的河

汽車女技師PO辣照慘遭車商開除　不後悔，因為賺更多！

回顧史上最嚴重工業意外　印度60萬人悲慘吸入毒氣…瞬間奪3千性命

4歲孩想要電腦！日本媽做「紙板筆電」神還原　超擬真細節曝...30萬人跪了

天才爸後院蓋「高8公尺滑水道」爽玩　鄰居也想試

4個孩子的媽遭「分屍塞冰箱」　距男友家門前6公尺

日有望提早解除緊急狀態！政府14日「期中抽驗」：疫情緩和將提早解禁

快訊／莫斯科市長驚爆「超過30萬例確診」！打臉俄國官方全國17萬例

川普嗆完「終止協議非常簡單」　美中高級貿易談判最快下周通話

抱怨戴電子腳鐐壓力大　韓國性侵前科犯跳漢江自殺

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

台爭取參加WHA！陸外交部回應　「中央政府已為台灣地區妥善安排」

火星「超大露頭」暗藏秘密　 曾有流動10萬年的河

汽車女技師PO辣照慘遭車商開除　不後悔，因為賺更多！

回顧史上最嚴重工業意外　印度60萬人悲慘吸入毒氣…瞬間奪3千性命

4歲孩想要電腦！日本媽做「紙板筆電」神還原　超擬真細節曝...30萬人跪了

天才爸後院蓋「高8公尺滑水道」爽玩　鄰居也想試

4個孩子的媽遭「分屍塞冰箱」　距男友家門前6公尺

日有望提早解除緊急狀態！政府14日「期中抽驗」：疫情緩和將提早解禁

快訊／莫斯科市長驚爆「超過30萬例確診」！打臉俄國官方全國17萬例

川普嗆完「終止協議非常簡單」　美中高級貿易談判最快下周通話

抱怨戴電子腳鐐壓力大　韓國性侵前科犯跳漢江自殺

中職／閉門最終戰　三軍旗隊開場秀向防疫英雄致敬

《葉問4》抱走3項金像獎　黃百鳴曝「唯一遺憾」期待11年落空

WSBL／國泰38分狂宰！　台元下半場崩盤慘敗

只剩10萬人沒申請！　勞保局3萬元補貼已有102萬人領到

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

南投旅外「很少回家」地主熱衷捐地　花小錢營造社區後花園

離開橫須賀基地！　美核動力航艦雷根號復活前往南海

中職／又搶第一　米蘭達要投出全球有觀眾職棒第一球

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局…綠光夫告不成哭了

想買草間彌生南瓜版畫…收藏家扮神秘運將現身　他開心付錢驚知「攏系假」

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　臉頰圓潤度100％相似

邀台灣參與WHA？　譚德塞直接不答

疫情封城悶壞渣男　色情報復激增

回顧金正恩8年前青澀舊照　網驚：當年帥

即／印尼班達海發生規模7.3地震

保姆慘遭變態雇主「剁成碎肉放BBQ肉架烤」

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

支持率59％　普丁民調創史上最低

美國務卿：中國本可避免全球數十萬死

90元買藍寶堅尼　5歲駕駛圓夢了

她半夜被iPad訊息驚醒　男友家抓姦…衣櫃跌出裸妹

「我要去買藍寶堅尼」5歲男童偷開車上路

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面