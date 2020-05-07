遺體爛到「衣沾屎色穢物」！他狠殺一家「伴黑腐乾屍」過活　遭逮竟回：我忘了

THE LATEST: The toxicology report of Anthony Todt's wife and children, who were found dead inside a Celebration home in January, has deemed the family's death a homicide caused by a combination of “unspecified violence” and Benadryl overdose.https://t.co/MHjT8EnSj7 — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) April 7, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名物理治療師安東尼（Anthony Todt）在今年1月時，被發現謀殺了自己的老婆、3名小孩跟家中的狗，而且伴屍生活了一段時間，當警方上門時更發現屍體早已腐爛發臭，甚至變成乾屍，而他則是在被發現犯罪行為之後試圖飲用化學藥劑自殺，遭到及時攔阻。據悉，目前正待在監獄裡的安東尼在幾周前打電話給親戚，並稱自己自從去年聖誕節過後，「什麼事也不記得了。」

綜合外媒報導，安東尼跟家人住在佛羅里達州，去年12月29日時，曾有親戚因為懷疑這家人得了流感、許久沒有聯繫到人感到擔心，向相關部門要求對他們進行家訪，當時的檢查並未發現任何異狀；沒想到，警方在1月13日再度因安東尼詐騙案登門查訪時，竟然發現他的老婆梅根（Megan Todt），3個小孩阿列克（Alek）、泰勒（Tyler）和柔伊（Zoe）以及家裡的狗狗，都已經氣絕身亡。

報導中指出，警方當時進入房屋時聞到一陣惡臭，隨後在大房間裡發現已經腐爛、肚子被劃傷、發臭甚至是變黑乾掉的屍體，而小女兒柔伊的屍身原本找不到，後來才在床角邊發現被毯子裹住的嬌小身軀。從警方釋出的照片當中，最令人感到震驚的即是這些屍體不知道被擺放多久了，身上的衣物更被污穢物沾染到，畫面十分恐怖。

根據警方調查，安東尼似乎是因為受不了財務壓力，才會鑄下大錯，他先是餵藥迷昏家人再痛下毒手，在被捕時聲稱自己身上只有1500美元，同時還背有20萬美元的債務，身上也有官司。不過面對警方的謀殺指控，安東尼拒絕承認犯行，還在入獄之後打電話給親戚表示「不記得所有事情」，最後的記憶只停留在為女兒找項鍊，接著就是出現來逮捕他的警察，並對自己的認罪有效性提出質疑；目前全案預計在6月再度進行審理。