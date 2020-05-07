傳美鬆綁華為參與5G標準制定　華為：不涉及產品買賣、有益所有技術參與者

▲傳美國商務部將批准一項新規，允許美國企業與華為合作制定5G標準。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

《路透》周三（6日）引述知情人士報導，美國商務部將批准一項新規，允許美國企業與華為合作，為下一代5G網路制定標準。稍早，華為美國公司資安長柏迪（Andy Purdy）向陸媒回應表示，修改相關規定並不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題。

據《路透》報導，自從去年美國商務部將華為列入黑名單後，一些美國科技公司的工程師停止參與與華為合作的5G標準制定工作，這使華為在製定標準的會議上獲得了更大的話語權，而美國企業也無法確定可以與華為分享哪些技術和訊息。為解決相關問題，美國商務部已起草了一項新法規，擬允許美企與華為共同參與5G網路制定標準的工作。

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對此，柏迪向陸媒《第一財經》回應指出，這項規則的修改並不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題，且這項規則的修改，對所有通訊技術的參與者而言都是有好處的。

對於「鬆綁華為」的消息，市場反應積極。據《巨豐財經》解讀，華為之所以可能會被允許參與建立5G行業標準是因為華為是世界5G技術的領導者，「沒有華為，美國可能就會落後於這個時代」。不過報導也指出，允許與華為合作建立5G標準，雖然是一個積極信號，但可能並不等於解禁華為。

►路透：美商務部擬新法案 允許美企業與華為共同制定5G標準