想著早逝爸爸…「獨角獸女孩」畫出千張思念！發明「小宇宙文」感謝世界

▲趙于蝶只要一想到爸爸，就會將思念變成每一幅獨一無二的畫作。（圖／趙于蝶提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄市國昌國中今年畢業生中有一位「獨角獸女孩」趙于蝶，學校老師、同學們都叫她蝶飛，在導師心裡她很夢幻、很有愛，非常喜歡獨角獸，7歲時爸爸過世，媽媽陷入憂鬱症的痛苦，她開始拿起色筆畫出內心世界，和對父親的思念、對母親的憐愛，畫作累積超過千張，更發明自己的小宇宙「獨角獸文」，寫下對班導和這個世界的感謝。

3年前趙于蝶到了學生都稱他「小胖老師」導師李宗翰班上，當年教師節前夕，李宗翰為了讓孩子們了解，就算「說了再見，也不忘說謝謝」。加上李宗翰也想知道，自己曾帶過的學生升上高中後是否適應，有無遇到困難，因此才要學生們一起寫信給以前的小學老師，說說剛畢業後的心情和想念。

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▲▼趙于蝶希望未來能從事跟繪畫創作相關工作。（圖／趙于蝶提供）



再過不久就要畢業的趙于蝶用獨創的「獨角獸文」，寫下對李宗翰3年來的感謝，提到班導師透過各種方式，只為了成就學生，這也是最後一次能畫圖給導師的機會。李宗翰向《ETtoday新聞雲》表示，其實這份「謝謝」很不捨。清秀的趙于蝶，總是一抹淡淡微笑，平時文靜，喜歡埋首作畫或定睛觀察周遭環境，似乎不時尋覓入圖題材，也喜歡和幾位聊得來的朋友談談日本動漫、評比畫風、隨意創作。但其實每一幅畫作背後，都有著令人想掉淚的情感。

李宗翰說，這位女孩安安靜靜的，看起來令人心疼，尤其7歲時，趙于蝶被迫接受爸爸離世，至此藉由一張張的畫作，想著「爸爸現在應該是和獨角獸在一起了」。李宗翰表示，她是個勇敢的孩子，堅強面對父親的早逝、把思念寄托繪畫，也感染了身邊朋友們用繪畫來抒發心情。且媽媽有憂鬱症，哥哥、姊姊都在外地讀書，她還能乖巧懂事的陪伴著媽媽走過低潮，每天奉茶送飯噓寒問暖的照顧，很不容易。

▲▼趙于蝶自創「獨角獸文」，親筆寫下對老師的感謝。（圖／趙于蝶提供）



這份思念成就趙于蝶畫畫的夢想，國二決定考美術班，在媽媽鼓勵下去美術教室學習，老師們也誇她很有天份又有心，雖然起步晚，但很認真在練習上，通常其他人練一幅，她會練好多幅，知道時間不夠，不這麼做趕不上正規美術班。李宗翰提到，趙于蝶已參加術科測驗，成績還不錯，就等待會考成績出爐後再申請。

想到未來，趙于蝶希望能從事跟繪畫創作相關工作，在成天補習的國中生中，挺有想法、也勇於挑戰前鋒的她，格外顯得獨特。李宗翰指出，自己畫了張國中會考要注意的圖，並對趙于蝶說，讀書讀累了，就畫一張會考當天要帶的東西的畫作，也比較能吸引到同學們不要忘記當天不能忘的事項，結果畫出風格差異太大，讓李宗翰笑說，趙于蝶畫的會考準備物品圖，純粹是為了讓老師知道他們兩人的差距。

▲▼李宗翰笑說，自己畫的國中會考物品準備圖（上），和趙于蝶畫的風格差異大（下）。（圖／李宗翰提供）



趙于蝶向《ETtoday新聞雲》分享自己最喜歡的作品「游向陽光」。她說，這幅創作感覺自己有種希望、前行的力量，永不放棄。就像李宗翰始終沒放棄過班上每一位「不同特質」的同學，一直幫助他們找到自己，才能造就今天的她。

▲趙于蝶最喜歡「游向陽光」這幅作品，因為感覺有前行的力量。（圖／趙于蝶提供）