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200人強攻海灘　馬杜洛曝光美國雇傭兵影片：川普想綁架我

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▲▼恐怖份子傭兵團搭乘快艇，企圖登上委內瑞拉海岸（圖／達志影像／美聯社）

▲恐怖份子傭兵團搭乘快艇，企圖登上委內瑞拉海岸（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南美產油大國委內瑞拉的馬杜洛政府3日透過官媒宣布，成功攔截「恐怖份子傭兵團」從拉瓜依拉海岸（La Guaira）的入侵行動。

在這場武裝政變中，馬杜洛的安全部隊擊斃了8人、俘虜2名美籍傭兵；隨後官媒更是於今（7）日公開美籍傭兵的自白影片，他聲稱是受美國總統川普委託，計畫從委內瑞拉首都綁架委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）赴美受審。

根據英媒《衛報》，委內瑞拉的國家電視台6日（當地時間）播出的影片中，一名被俘的34歲美籍傭兵丹曼（Luke Denman）對著鏡頭承認並補充說，其實他是奉川普指示前往委瑞內拉首都卡拉卡斯，計畫從距離首都30多公里遠的拉瓜依拉海岸登陸後，和同伴控制住首都內主要機場的塔台，之後綁架馬杜洛赴美受審。

馬杜洛政府3日表示，由200多人組成的恐怖份子傭兵團計畫搭乘快艇入侵委內瑞拉，幸好遭到政府的安全部隊成功阻攔。馬杜洛拿著2本藍色美國護照，當著全國人民的面前唸出遭政府軍俘虜的美籍雇傭兵的姓名、生日。他指控，此舉正是美國、哥倫比亞等國，協助反對黨胡安‧瓜依多（Juan Guaidó）推翻他的邪惡陰謀，「證據顯示，正是美國政府參與此次完全失敗的突擊行動！」

遭馬杜洛軍俘虜的美籍傭兵除了丹曼，還包括41歲的貝瑞（Airan Berry），美國綠扁帽特戰隊的前成員古德羅（Jordan Goudreau）向《美聯社》坦承一切。他表示受俘的2名美籍雇傭兵都曾是他的戰友，是他退伍後召集一起從事跨國雇傭軍的同伴，曾和瓜依多達成協議，原本預計在「基甸任務」（Operation Gideon）解放委內瑞拉、活捉馬杜洛總統，卻宣告失敗。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛召開記者會，控訴瓜依多。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛召開記者會，控訴瓜依多。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬杜洛政府公開2名美籍雇傭軍的護照（圖／達志影像／美聯社）

▲馬杜洛政府公開2名美籍雇傭軍的護照（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉曾憑藉豐富的石油、地下資源蘊藏量來達成國內高度經濟成長。然而自國際原油價格慘跌後，委內瑞拉經濟開始亮紅燈，2013年馬杜洛當選總統後更異想天開，命令銀行不斷印製大量鈔票，造成國內通貨膨脹，水、電、醫療等公共服務全面臨崩潰。此時的馬杜洛卻靠著鎮壓反對勢力，鞏固、擴張憲法所保障的總統權力。

即便身陷政治危機，馬杜洛仍能在2018年5月總統大選中取得勝利，受到國內外專家、學者們質疑，於是身為全國代表大會議長的瓜依多先是不承認馬杜洛的合法性，接著在美國、哥倫比亞等全球50多國的承認下，宣誓就職臨時總統，造就委內瑞拉現今擁有馬杜洛、瓜依多2位總統的特殊局面。

瓜依多認為此次事件完全是馬杜洛政府自導自演，是為了分散國人們對近期監獄暴動、幫派鬥爭等暴力事件的注意力。

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