帶90元肖想買藍寶堅尼　5歲男童超狂駕駛被抓...富商幫他圓夢了！

▲自己開車的5歲男童，如願坐上藍寶堅尼。（圖／翻攝自Facebook／Jeremy Neves）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名5歲男童因為媽媽不買藍寶堅尼給他，竟然身上帶了美元3元（約台幣90元）要自己開車去買，幸好沒開多久就被當地公路巡警給攔截了下來，才沒有發生意外。消息傳出後，竟然有好心富商願意出借自己的藍寶堅尼，一圓他想要坐上豪華名車的夢想。

5歲男童阿德里安(Adrian Zamarripa)4日上午趁著家人不注意時，竟然偷開走爸媽的車，想要從位於奧格登(Ogden)的家一路開到加州去找姊姊，並天真以為身上90元能夠買到藍寶堅尼。事件傳出後，男童的家人飽受外界批評，沒想到經營網路公司的男子內維斯(Jeremy Neves)5日竟然主動聯繫他們，願意出借自己的藍寶堅尼讓阿德里安圓夢。

照片中可看到，坐上藍寶堅尼的阿德里安表情看起來十分興奮，姊姊西德尼(Sidney Estrada)欣慰表示，弟弟一直夢想能擁有一台紅色的藍寶堅尼，平時還會花費數小時在YouTube上觀看相關影片，「他看起來超開心，之前的事情讓他心靈受到了創傷，很高興能再看到他的臉散發出光芒」。

內維斯則表示，「我當然不鼓勵孩子們自己去開爸媽的車，或是其他違法行為，載著他兜風只是希望他能夠離自己的夢想更近，並讓他知道一切都是有可能的，因為我曾經也是一個和他一樣的小屁孩，如今長大後也過得好好的。」

►生火了！連我媽都用到發光

