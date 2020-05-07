日有望提早解除緊急狀態！政府14日「期中抽驗」：疫情緩和將提早解禁

▲日本政府表示，如果疫情有趨緩，有可能在31日前解除緊急狀態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本日前宣布延長原訂於5月6日解禁的緊急狀態至5月31日，對此，官房長官菅義偉7日上午透露，政府將在14日進行「中間檢驗」，針對各地疫情與醫療資源進行分析，聽取專家意見，如果情況樂觀，有望提早解除東京與大阪等13地的特別警戒區限制。

根據《日本放送協會》報導，官房長官菅義偉7日上午在記者會中透露，「我們將在14日會同專家，根據屆時各地區感染人數的增幅、醫療資源等狀況進行詳細分析，同時聽取專家意見，並召開諮詢委員會，如果判斷可行，將會在期滿前提早解除緊急狀態。」他補充道，「如果判斷可行，不會只限於解除特別警戒區的禁令，也有可能直接解除全國的緊急狀態。」

安倍晉三6日晚間參加網路節目時也提到，將會根據專家的意見，在14日做一次「期中抽驗」，判斷是否應該提早解禁。不過安倍晉三也提到，就算屆時無法提早解禁，也會訂定一套標準，並將無法提早解禁的理由詳細地向民眾說明。

另一方面，安倍晉三6日表示，「在這個月內，將加速建立有效的治療方式。」他更稱，5月底以前將會批准另一種新型流感藥物「法匹拉韋(Avigan)」用於治療新冠肺炎。