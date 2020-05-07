揭開央行金庫神秘面紗！憲兵荷槍實彈、避震儀監控　立委視察心得「像是好萊塢電影」

▲ 中央銀行金庫，新店文園外觀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

立法院財政委員會今（7）日視察央行下轄之文園金庫與中央造幣廠，立委林楚茵在視察完之後接受訪問，她形容金庫像「好萊塢電影庫房重鎮」，並不華麗且環境整潔，並認為央行對金庫、造幣廠的管理非常完善、徹底。

文園是存放國家黃金、歷史悠久的地方，林楚茵指出，到烏來山區文園金庫時，外面鐵閘門已經打開，平時會像軍營營區大門深鎖，且有憲兵601連荷槍實彈在門口守衛。她描述，文園是在山洞、山坳裡面搭建的儲藏室，裡面恆濕、恆溫、採光明亮，一路有憲兵守衛，沒有太多華麗擺設，有很多安全系統、用最高科技方式保存黃金。

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▲ 文園金庫平時大門深鎖。（資料照／記者湯興漢攝）

她形容金庫「像好萊塢電影裡面看到的庫房重鎮」，庫房內設一層一層厚重鐵門、紅外線儀；巡視立委詢問，若有不肖人士透過「挖洞」想闖入怎麼辦，央行指出，山洞外頭其實是銅牆鐵壁，而且設有避震儀，如果山內有動作震動到山體，就會警鈴大作。而為了確實管理，每月或每年也會有不同單位輪流去清查黃金。

林楚茵指出，黃金放在恆濕恆溫、特殊設計的透明庫房中，有一些歷史比較悠久的黃金，顏色就會比較沉、看得出新舊，但都還是非常閃耀的金黃色。實際拿取一條400盎司、約12公斤的金條，「看起來不大，但實際拿起來很紮實」、「不到1分鐘就拿不動了、真的很重」。

林楚茵直言，「黃金確實放在一個非常安全的地方。」她也提及，連發行局長施遵驊也在簡報時說道，黃金是住在比人還舒適的地方。

▲ 進去中央印製廠參觀前都要「繳械」，把手機跟相機鎖起來。（圖／立委林楚茵辦公室提供）

除了文園金庫之外，中央造幣廠也是央行管理之單位，也是今日財委會另一視察地點。近期因疫情發酵，鈔票的消毒也是民眾所關心，林楚茵表示，央行建議一般民眾可以將拿到的鈔票存回銀行，到提款機領取整理過的鈔票；回收的舊鈔票會回到台灣銀行存放14天，經高溫隔離殺菌、整理好之後，再用150度高溫整鈔機整鈔、包裝，有破損或是髒污無法辨識的鈔票都不會再流出，因此放回市面上流通的，都是乾淨的鈔票。

另外，造幣廠也為鈔票的防偽設下三層辨識關卡，第一是一般民眾熟知的防偽辨識，第二層則是專業金融機構才能辨識的技術，最後一層則是回到整理票券機構才能辨別的。

▲ 鈔券有設計三道防偽機制，金融機構、整鈔機構有更精密防偽辨識。（圖／記者湯興漢攝）

除了紙鈔之外，護照紙也是由造幣廠印製。她提及，護照的防偽除了晶片之外，用紫外線燈照也會有不一樣的台灣意象，封底照了之後會看到「台灣加油」字樣，每張內頁也都有不一樣的台灣圖騰，這都是在防偽與設計上面的巧思。

林楚茵認為，央行在文園金庫、造幣廠的保存與管理都有精準SOP，在資安、安全維護都很徹底。不僅文園有重兵把守、設有層層關卡，造幣廠的人員出入也要進行身份辨識，製幣原料、鈔票成品等都有嚴格控管，這是必要的管理流程，也都很徹底、完整。