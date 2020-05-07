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苗栗頭份6米寬窄巷連畫「18個慢字」　議員諷：增加機車打滑機率

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▲頭份國中後方巷內，因考量學生行的安全，特別提醒駕駛人減速慢行，在此路段畫上18個慢字，成為民眾矚目的焦點。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學臉書）

▲苗栗縣頭份市頭份國中後方巷內，因考量學生行的安全，提醒駕駛人減速慢行，特別在此路段畫上18個慢字，成為民眾矚目的焦點。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市近來許多道路重新鋪設柏油，其中位於頭份國中正後方的1處6米寬的巷內，在完成鋪設後，竟畫上多達18個「慢」字標線提醒民眾減速慢行，這也讓苗栗縣議員曾玟學在臉書上表示「自己每天在此路段經過，不覺有車速過快問題；但畫這麼多字，會不會增加機車打滑機率，反而製造新問題？」

縣議員曾玟學6日在臉書上表示，今天經過服務處旁的德義路15巷，發現這條連會車都很困難的窄巷，被畫上了「慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢...」、「一大堆慢，大家可以一起來算算這條連會車都困難的窄巷，共畫上了幾個慢。畫上這麼多字會不會增加機車打滑機率，反而製造新問題？」

▲頭份市德義路15巷，路面上有多達18個慢字，民眾擔心騎乘機車、腳踏車的人，會因此打滑跌倒。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學臉書）

▲頭份市德義路15巷，路面上有多達18個慢字，民眾擔心騎乘機車、腳踏車的人，會因此打滑跌倒。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學臉書）

曾玟學強調，這個巷口自己每天來回服務處都會經過，個人覺得不太有車速過快的問題，它在兩個T字路口中間，稍一加速就到轉彎處，這邊更需要解決的是車流過大，會車空間、轉彎未注意和車開上通學步道的問題。而如果真的要大家慢，畫上用視覺引導降速的減速標線可能比畫上一堆慢有幫助一些。

為此頭份市公所表示，這條德義路15巷，本來就只有6米寬、200多米長的巷子，但是它卻連接中央路與中興路，只要是上下班時間，常常人車都擠在一起，加上旁邊又是住家，才會要求畫上「慢」字標線提醒民眾注意；不過因為此路段剛鋪設完成，目前尚未驗收，也會請廠商再重新修正。

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